Siemens планирует участвовать в модернизации энергосистемы Беларуси

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Швеции, об этом шла речь во время посещения послом Беларуси в Швеции Дмитрием Мирончиком штаб-квартиры подразделения концерна Siemens в г. Финспонг.





«Визит был организован при содействии шведского агентства «Бизнес Свиден» в целях знакомства с основными участниками торгово-экономического сотрудничества двух стран и оценки потенциала возможных совместных проектов», — говорится в сообщении.





В ходе визита руководитель белорусской дипмиссии провел встречу с генеральным директором компании Хансом Хольстрёмом и другими представителями руководства предприятия, посетил производственную площадку Siemens Industrial Turbomachinery AB, а также обсудил планы шведской стороны по возможному расширению взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в дальнейшей модернизации энергосистемы Беларуси.





Siemens Industrial Turbomachinery AB производит турбины и двигатели. Компания была основана в 1893 г и базируется в Финспонге (Швеция). Siemens Industrial Turbomachinery AB является дочерней компанией Siemens Aktiengesellschaft. Siemens AG является одним из крупных поставщиков газовых турбин для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Беларуси. Среди его клиентов — ОАО «Беларуськалий», «Гродно Азот», Лукомльская и Березовская ГРЭС, другие ведущие белорусские компании. В 2018 г газовые турбины стали крупнейшей позицией белорусского импорта из Швеции (14,7 млн долл).



