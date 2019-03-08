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Siemens планирует участвовать в модернизации энергосистемы Беларуси
Шведская компания Siemens Industrial Turbomachinery AB рассматривает возможность участия в дальнейшей модернизации энергосистемы Беларуси.
Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Швеции, об этом шла речь во время посещения послом Беларуси в Швеции Дмитрием Мирончиком штаб-квартиры подразделения концерна Siemens в г. Финспонг.
«Визит был организован при содействии шведского агентства «Бизнес Свиден» в целях знакомства с основными участниками торгово-экономического сотрудничества двух стран и оценки потенциала возможных совместных проектов», — говорится в сообщении.
В ходе визита руководитель белорусской дипмиссии провел встречу с генеральным директором компании Хансом Хольстрёмом и другими представителями руководства предприятия, посетил производственную площадку Siemens Industrial Turbomachinery AB, а также обсудил планы шведской стороны по возможному расширению взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в дальнейшей модернизации энергосистемы Беларуси.
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Шведская компания Siemens Industrial Turbomachinery AB рассматривает возможность участия в дальнейшей модернизации энергосистемы Беларуси.
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