День рождения Барби: 60 лет и ни одной морщины

пишет Русская служба Би-би-си. 9 марта 1959 года на американской международной ярмарке игрушек была представлена первая кукла Барби. Предпринимательница Рут Хэндлер, придумавшая Барби и назвавшая ее в честь своей дочери Барбары, совершила своего рода революцию в восприятии того, какой должна быть кукла,Русская служба Би-би-си.





"До Барби считалось, что, играя в куклу, девочка имитирует поведение матери по отношению к детям, поэтому основными куклами были пупсы и большие нарядные куклы. А Барби стала подругой, старшей сестрой и вместе с тем идеалом, воплощением которого девочка хочет стать в будущем", - рассказывает эксперт рынка Надежда Журина.





Через десять лет после выпуска Барби стала не только самой продаваемой, но и самой обсуждаемой игрушкой на рынке.





От балерины до астрофизика





Барби всегда привлекала внимание за счет перемен. За свою историю она освоила более ста самых разных профессий. Она была в том числе танцовщицей, пилотом, рэпером, бизнесвумен, военным и крупным ученым.

Барби активно участвовала в общественной жизни: подавала заявку на Олимпийские игры, четыре раза баллотировалась в президенты США и один раз на пост канцлера Германии.





Она меняла увлечения, цвет кожи и вероисповедание. В 2017 году появилась Барби в хиджабе. В этом году в продажу должны поступить первые Барби в инвалидной коляске.









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Первая Барби в хиджабе изображала американскую фехтовальщицу Ибтихадж Мухаммад





"Барби не только росла вместе с поколениями и переживала те же самые увлечения и интересы, которые переживали девочки того или иного поколения. Эта кукла, которая интегрировалась в стиль жизни семьи - и детей, и родителей, и общества. Любой кукле нужно поспевать за общественными настроениями. Без этого никуда" - рассказывает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.





Барби и Кен





Несмотря на перемены во внешнем облике и профессиональной ориентации, в личной жизни Барби демонстрировала постоянство. В 1961 году она познакомилась со своим бойфрендом Кеном. Отношения продолжались больше 40 лет, хотя производство Кена иногда приостанавливалось.





"Как в жизни всех звездных пар, голливудской романтике приходит конец", - заявили в компании Mattel. Там подчеркнули, что расставание никак не связано с продажами Кена и слухами о его гомосексуальности.





Тем не менее после нескольких лет жизни порознь куклы "решили дать любви еще один шанс" (так опять же заявили в компании-производителе) и воссоединились - о чем Барби сообщила на своей странице в "Фейсбуке" и указала в своем профиле статус "в отношениях".









MATTEL





"Хочешь похудеть - не ешь"

Несмотря на огромную популярность и любовь потребителей, с момента появления Барби серьезно критиковали.





Во-первых, за нереалистичные стандарты красоты. Прототипом первой куклы Барби стала героиня немецких комиксов для взрослых Билд Лилли. Лилли носила откровенные наряды, пользовалась красной помадой и яркой черной подводкой, у нее была большая грудь и очень тонкая талия. Именно за талию, которую Барби унаследовала от Лилли, ей доставалось больше всего.

Активистки за права женщин заявляли, что неестественно тонкая талия и общая худоба Барби могут спровоцировать анорексию и комплексы у детей. Ситуацию усугубил один из буклетов Барби о том, как сбросить вес. На обложке издания была одна фраза: "Не ешь".









От иконы стиля до хиджаба: как менялась Барби?





Пропорции Барби неестественны для человека, заявляли не только феминистки, но и ученые. Так расчеты, проведенные Центральным госпиталем Хельсинки, показали, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы от 17 до 22 процентов веса для нормального функционирования репродуктивной системы и, в частности, регулярных месячных.









Компания Mattel пошла на уступки еще в девяностые годы, увеличив размер талии. В 2016 году производители выпустили высокую, маленькую Барби и Барби с формами. Сегодня у куклы семь типов фигуры и восемь оттенков кожи.





"Математика - это трудно"





Многие критиковали не только внешность Барби, но и ее умственные способности. Серьезно сомневаться в последних стали в 1992 году, когда кукла заговорила.





Говорящая Барби произносила только односложные фразы, среди которых были следующие выражения: "У нас когда-нибудь будет достаточно одежды?", "Я люблю ходить по магазинам!" и самая спорная фраза: "Математика - это трудно".





Само сочетание "кукла Барби" стало нарицательным и в обществе, и в поп-культуре, где Барби зачастую была не астронавтом или бизнесвумен, а девушкой, живущей в розовом доме, основным занятием которой былиь походы по магазинам и на вечеринки.





Сама ассоциация с куклой Барби не всем приходилась по душе. Так в 2018 году Mattel выпустила серию Барби в образе знаменитых женщин, среди которых была мексиканская художница Фрида Кало.





Барби в образе Фриды вызвала большие споры в Мексике. С официальными заявлениями выступили члены семьи художницы и оскароносная актриса Сальма Хайек, сыгравшая роль Фриды в одноименном фильме. Они настаивали, что образ художницы уникален и никак не может быть трансформирован в куклу Барби.





Барби или мы сами?





Эксперты отрасли детских игрушек, социологи и культурологи соглашаются в том, что недостатки и достоинства Барби - это отражение не только стратегии компании Mattel, но и зеркало общественных настроений.





"Мир Барби - это наш мир. И там, где Барби вызывает у нас раздражение, мы можем твердо говорить себе: мы проецируем на нее свои проблемы", - утверждает писательница Линор Горалик в книге о Барби "Полая женщина".





"Дело не в ней, дело в нас. Это мы раздражаем себя своим навязчивым следованием моде, или карьеризмом, или беспокойством о собственной внешности, или тем, как мы строим семейные отношения, или, наконец, тем, какие игрушки мы выбираем для своих детей. Это наш мир отражается в безопасном небьющемся зеркале ее крошечного розового трюмо; в том, что он не нравится нам, мы можем винить только самих себя" - подчеркивает Горалик.





"Вечнозеленая" Барби





Сегодня уже сложно сказать, что Барби - самая популярная кукла в мире.





"Сейчас сами игрушки и куклы не являются законодателями моды в игротеке ребенка. Сегодня предпочтениями детей руководят цифровые медиа - детское кино и анимация. Конкуренты куклы Барби - это герои компании "Дисней"", - считает Антонина Цицулина.













Но даже если говорить о традиционных куклах, то и здесь у Барби за последние десятилетия появились серьезные конкуренты.





"Барби была монополистом до 2004 года, когда Исаак Лариан (исполнительный директор компании "Микро-игры Америки") вывел на рынок линейку кукол BRATZ. В США они появились осенью 2004 года, произвели фурор и в феврале 2005-го завоевали звание игрушки года на Нью-Йоркской выставке, где обычно новички не выигрывают.





Это было окончанием безраздельного правления Барби. С 2016 года лидером в игрушках для девочек становится бренд LOL (шарик с мини-куклой внутри, с аксессуарами). Придумал его тот же Исаак Лариан", - рассказывает Надежда Журина.





Тем не менее эксперты уверены: кукла Барби точно никуда не исчезнет. Даже если дети будут увлечены диснеевскими героями, их бабушки и мамы, которые хорошо помнят своих Барби, обязательно подарят им куклы из той же серии.





"Это не просто популярная игрушка. Это символ. Давайте проведем тест - напишем слово "кукла" и предложим людям продолжить фразу. Уверена, что 99 процентов участников теста напишут "Барби". Это как "конструктор" - обязательно Лего. Барби останется популярной еще многие годы. Она то, что на рынке называют "вечнозеленая", - уверена Журина.



