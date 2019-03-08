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ФИФА предложила Венгеру работу
Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение о работе в ФИФА, сообщает Le Parisien
Федерация предложила французскому специалисту должность директора по техническому развитию. Президент ФИФА Джанни Инфантино лично заинтересован в сотрудничестве с Венгером.
Напомним, что сейчас Арсен находится в статусе безработного после ухода из лондонского "Арсенала".
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Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение о работе в ФИФА, сообщает Le Parisien
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