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ФИФА предложила Венгеру работу

09.03.2019 10:37 — Разное | Партизан  
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Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение о работе в ФИФА, сообщает Le Parisien

Федерация предложила французскому специалисту должность директора по техническому развитию. Президент ФИФА Джанни Инфантино лично заинтересован в сотрудничестве с Венгером.

Напомним, что сейчас Арсен находится в статусе безработного после ухода из лондонского "Арсенала".
 
 
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Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение о работе в ФИФА, сообщает Le Parisien
 
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