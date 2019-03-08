ФИФА предложила Венгеру работу

Федерация предложила французскому специалисту должность директора по техническому развитию. Президент ФИФА Джанни Инфантино лично заинтересован в сотрудничестве с Венгером.





Напомним, что сейчас Арсен находится в статусе безработного после ухода из лондонского "Арсенала".