Владимир Базанов. Что известно о кандидате на пост главы БФФ?

пишет Прессбол. Базанов выдвинут Минской городской федерацией футбола на пост председателя БФФ. 7 марта — последний день, когда в Доме футбола принимают документы от кандидатов. Согласно уставу БФФ, это нужно сделать не позднее чем за 20 дней от отчетно-выборной конференции. Она состоится 27 марта,Прессбол.





На данный момент Базанов — единственный известный претендент на должность. Ранее о желании возглавить федерацию заявлял Виталий Кутузов. Правда, с подачи кого из членов БФФ возможно это выдвижение, неизвестно. Говорил о намерении идти в председатели также известный тележурналист Николай Ходасевич. Еще в футбольных кругах в контексте выборов главы БФФ называется кандидатура Людаса Румбутиса, однако в разговоре в корреспондентом pressball.by Людас Ионович эту информацию опроверг. Действующий глава БФФ Сергей Румас, который вступил в должность в апреле 2011-го, точно оставит пост.





Итак, Владимир Базанов.





АФГАНИСТАН, ЛЫЖИ





В биографии 61-летнего уроженца Вологодской области России афганские страницы — особенные. В далекой горной стране Владимир Александрович участвовал в 28 боевых операциях, что было отмечено вручением ордена Красной Звезды.





После окончания Коломенского высшего артиллерийского училища Базанов попал служить в группу советских войск в Германии. Но начались афганские события, и в январе 1980-го он был вынужден вылететь в Ашхабад, где формировалась армейская артиллерийская бригада. Эшелоном под Термез, дальше — своим ходом через Амударью и афганские перевалы… Спустя пару месяцев после первого боевого выхода Базанов возвращался в Союз, но под Самаркандом понял: не выберется. Засядет надолго, как Михаил Фрунзе. И стал писать рапорты о переводе обратно в Афганистан. С четвертой попытки удовлетворили, после чего он два года отслужил в качестве командира огневого взвода артбатареи. "Главное, что я вынес, — надо ценить и беречь людей. Создавать им условия для нормального несения службы", — рассказывал он в одном из интервью.









Владимир Базанов





После Афганистана Базанова направили в Забайкальский округ. Там зимой — до минус пятидесяти. Через пару месяцев съездил домой в отпуск, женился, вернулся в Забайкалье. Жена осталась заканчивать пятый курс Витебского пединститута. Как защитила диплом — прибыла к мужу строить семейное счастье.





В 1988-м, окончив Военно-артиллерийскую академию им. Калинина, Базанов вновь получил назначение в Германию. Вскоре, правда, ГДР и ФРГ объединились, начался распад Советского Союза. Пришлось покинуть Европу. Мама с Витебщины, жена оттуда же — естественно, Базанов выбрал Беларусь. Прибыл в 1993-м на должность командира артиллерийского полка. Осенью ему доверили ракетную бригаду, а через пять лет перевели в систему военных комиссариатов.





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Базанов всю жизнь увлекался лыжами, а попутно и легкой атлетикой. Бегал 800 метров, один и три километра. В 1988 году даже стал чемпионом по лыжным гонкам на 10 км среди академий сухопутных войск СССР. И сейчас поддерживает форму — вместе со своим коллективом регулярно принимает участие в так называемой губернаторской лыжне. Как правило, бегает на завершающем этапе эстафеты.









Владимир Базанов





"ДИНАМО", "БРЕСТ"





Базанов, став военным комиссаром Брестской области, начал ходить на футбольный стадион. Поддерживал местный ФК, по мере возможностей помогал. Известно, например, что решал проблемы игроков с учебой — кто-то чего-то задолжал в университете, так Владимир Александрович эти вопросы разруливал на раз-два.





Владимир Шишко пригласил его войти в правление футбольного клуба. Сотрудничал Базанов и со следующим председателем — Александром Шишко. А когда тот уехал в Ну и вот. Как-то раз небезызвестныйпригласил его войти в правление футбольного клуба. Сотрудничал Базанов и со следующим председателем — Александром Шишко. А когда тот уехал в Минск на повышение, клуб решили доверить Базанову. Из 32 человек, принимавших участие в голосовании, только один был против его кандидатуры.





Став в июле 2010-го председателем, озвучил первоочередную задачу — увеличить количество спонсоров. Правда, в этом деле особенно не продвинулся. Брестские болельщики вообще без особой радости вспоминают эти годы. И дело не только в финансовой нестабильности или турнирных неудачах.





Вспомнить хотя бы историю со сменой названия. В сезоне-2012 клуб был не "Динамо", а "Брестом". Вся эта катавасия с переименованием и возвращением имени возникла с подачи БФСО "Динамо". Мол, за использование их брендового названия нужно платить, и немало. Оскорбившись взятым с потолка ценником, Базанов по-военному не стал искать компромиссов и решил по-своему. Этого можно было избежать, дойди стратеги клуба в споре с динамовским обществом до логичного судебного разбирательства. Но идти в суд — значит излишне привлечь внимание к себе и своим внутренним проблемам.





"Брестом" "Динамо" стало не сразу, а после голосования на тему нового названия на клубном сайте. Разозленные неожиданным ребрендингом болельщики нарочно голосовали за нелепый в белорусских палестинах "Атлетик". Но, как говорят знающие, клубному руководству очень нравился именно "Брест". Пришлось в последнюю ночь пиратски накручивать счетчик... Взяв с ходу неверный темп, так в итоге в сезоне и шагали прихрамывая. 8-е место из 11 команд и пять очков от вылетевшего "Торпедо".





В ноябре 2012-го клубу вернули историческое название, а уже в декабре Базанов покинул свой пост. В связи с депутатской работой уехал в Минск и не мог совмещать новые обязанности и работу в клубе. На смену пришел Вячеслав Сашко.





Годом ранее, в 2011-м, "Динамо" тоже не блистало: заняло третье место с конца, на три очка опередив "зону вылета". При Базанове клуб покинул любимец брестских болельщиков Василюк, в минское "Динамо" был продан Кибук. Подписан за деньги бразилец Лазари, запомнившийся в первую очередь своими "исчезновениями" из клуба. Ушел в отставку Юрий Пунтус и, после недолгой побывки главным тренером Сергея Ковальчука, пришел Владимир Курнев.





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Чем Базанов занимается сейчас?





1) Является заместителем председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности;





2) Входит в депутацию Национального собрания Республики Беларусь в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России;





3) Возглавляет областную общественную организацию "Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане";





4) Является членом совета и президиума областной общественной организации "Белая Русь".









Фото в тексте: vb.by