У Марадоны на Кубе есть трое внебрачных детей









Тем не менее, Диего готов признать своих детей, как только факт родства подтвердится с помощью тестов ДНК.





Дети эти от двух женщин. Адвокат также сообщил, что Марадона поддерживает контакты с отпрысками. Если окажется, что это действительно дети Диего, то общее число признанных им детей увеличится до восьми.





Марадона с перерывами жил на Кубе с 2000 по 2005 год, где проходил реабилитационное лечение от наркозависимости.



