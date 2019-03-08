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У Марадоны на Кубе есть трое внебрачных детей

09.03.2019 10:33 — Разное | Партизан  
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Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинца Диего Марадоны, сообщил Clarin о том, что у его клиента есть три ребенка на Кубе, хотя отцовство Марадоны пока не признано юридически.



Тем не менее, Диего готов признать своих детей, как только факт родства подтвердится с помощью тестов ДНК.

Дети эти от двух женщин. Адвокат также сообщил, что Марадона поддерживает контакты с отпрысками. Если окажется, что это действительно дети Диего, то общее число признанных им детей увеличится до восьми.

Марадона с перерывами жил на Кубе с 2000 по 2005 год, где проходил реабилитационное лечение от наркозависимости.


 
 
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Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинца Диего Марадоны, сообщил Clarin о том, что у его клиента есть три ребенка на Кубе, хотя отцовство Марадоны пока не...
 
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