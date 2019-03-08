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В «Волчьи норах» заключенный покончил жизнь самоубийством

09.03.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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В ночь на 8 марта в ИК-22 покончил жизнь самоубийством заключенный. Как стало известно «Нашей Ниве», это был Р. из 1 отряда, 3-й секции.


иллюстрационное фото из «Волчьих нор» — intex-press.by  


Исправительную колонию № 22 называют еще «Волчьи норы», она находится под Ивацевичами. Там отбывают 
наказание заключенные, осужденные за преступления, связанные с наркотиками.

Подробности того, как это случилось, мы пока не узнали.


 
 
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В ночь на 8 марта в ИК-22 покончил жизнь самоубийством заключенный. Как стало известно «Нашей Ниве», это был Р. из 1 отряда, 3-й секции.
 
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