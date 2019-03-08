Итальянцам по 500, а белорусам – ждать

Средняя заработная плата на конец прошлого года составила 1115,3 руб. (521,65 доллара по курсу Нацбанка). На начало года средняя зарплата вновь опустилась ниже мечты среднестатистического белоруса и составила 981,6 руб. (459,12 долларов по курсу Нацбанка). Итальянское правительство долго не мучало обещаниями свой народ. «Движение 5 звёзд» и партия «Лига», которые сформировали правительство по итогам выборов марта 2018 года, выполнили одно из главных своих предвыборных обещаний и на днях ввели безусловный базовый доход.





Данная мера направлена на поддержку малоимущих, безработных и людей пожилого возраста. Уровень абсолютной бедности в Италии отличается в зависимости от региона и размера населённого пункта: в небольшом городке на юге Италии он начинается приблизительно с 560 Евро, а в крупных центрах северной части Италии данный показатель равен приблизительно 820 Евро.





Система подачи заявок на получение «гражданских выплат» уже запущена. Зарегистрироваться для получения заветных для белорусов по 500, но не долларов, а евро, можно через интернет, почтовые отделения и национальную сеть администрационных центров CAF. Государственные выплаты доступны пяти миллионам гражданам Италии.





Для холостяков выплата составит 500 Евро в месяц, если их доходы равны нулю. Семья с тремя несовершеннолетними детьми получит 1050 Евро. Семья, снимающая жильё, теперь претендует на дополнительную помощь в 280 Евро.









Граждане Италии, чей ежемесячный доход превышает 780 Евро, хозяйства с прибылью более за шесть тысяч Евро в месяц и собственники недвижимости дороже 30 тысяч Евро не имеют права на получение государственных выплат. Данная помощь касается и иностранцев, которые живут в Италии более 5 лет. Количество данного контингента приблизительно равняется 200 000 человек.





Материальная помощь требует от получателя прохождения курсов переквалификации и обязывает отзываться на предложения о работе по всей стране. Гражданин Италии не сможет более получать государственные выплаты после трёх отказов. Данная господдержка ограничена сроком 18 месяцев.





Программа стартует в апреле. Затраты бюджета только в 2019 году составят 7 миллиардов Евро.





Большинство работающих белорусов продолжают ждать свои заветные 500 долларов, а безработные находятся в перманентном ожидании писем счастья.