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Правила для интернет-торговли установили с третьей попытки

09.03.2019 10:12 — Разное | Партизан  
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Такого еще в современной нормотворческой практике не было: Министерство антимонопольного регулирования и торговли три раза в течение трех месяцев размещало на своем сайте разные проекты изменений в порядок осуществления интернет-торговли, пока не выбрало устраивающий всех вариант.

Несомненно, это является доказательством важности этого документа не только для субъектов, для которых она является основным видом деятельности, но и для всего населения нашей страны, все больше отдающего предпочтение удаленным формам торговли.

В результате было принято постановление Совмина от 01.03.2019 № 143, которым изложены в новой редакции Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утв. постановлением Совмина от 15.01.2009 № 31 (далее – Правила). По сравнению с ранее действовавшей редакцией они стали более краткими, в основном за счет удаления части норм, продублированных в других актах законодательства.

В частности, Правила вскоре будут регулировать только так называемую торговлю по образцам без (вне) торгового объекта – именно так на своем бюрократическом языке чиновники называют интернет-торговлю. Торговля по образцам в торговом объекте, которая раньше также регламентировалась Правилами, из-под действия этого документа будет выведена, поскольку она является не формой розничной торговли, а лишь методом продажи товаров и достаточно полно отрегулирована иными нормативными актами.

Что касается других изменений, внесенных в Правила, то среди наиболее существенных следует отметить расширение перечня товаров, запрещенных для такой формы торговли, за счет слабоалкогольных напитков и пива, а также жидкостей для «электронных сигарет». Вместо любых пиротехнических изделий теперь в этом перечне фигурируют только пиротехнические изделия бытового назначения. Надо понимать, что все остальные продавать через Интернет можно.


В отношении продажи скоропортящихся продуктов питания требования остались теми же, что и сейчас: торговать ими будет можно, если у продавца есть торговый объект, в котором осуществляются их продажа и (или) хранение, или если продавец одновременно является и производителем такой продукции. При этом те же требования распространены и на продажу питания для спортсменов.

При этом предложение концерна «Беллегпром» ввести запрет для субъектов хозяйствования на онлайн-торговлю подержанными вещами вызвало в прошлом году бурю возмущения у нашего в основном небогатого населения и было отклонено. Таким образом, общественное обсуждение проектов нормативных актов иногда приносит вполне реальные результаты и в нашей стране.

Среди других нововведений для интернет-торговли отметим необходимость указывать страну происхождения товаров, если она не совпадает с местом нахождения (местом жительства) изготовителя, а также сведения о классах энергоэффективности электротоваров. Кроме ого, установлены жесткие требования к информации, которая должна содержаться как на главной странице сайта интернет-торговца, так и в любом другом месте сайта.

Несколько смешным для завсегдатаев Интернета выглядит требование к размеру шрифта, которым на указанном сайте должна быть набрана информация о цене товаров и цене их доставки, Что ж, у разработчиков нового документа могут быть свои слабости.

Новая редакция Правил вступит в силу с 27 июля 2019 г.


 
 
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Такого еще в современной нормотворческой практике не было: Министерство антимонопольного регулирования и торговли три раза в течение трех месяцев размещало на...
 
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