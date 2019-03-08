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Станислав Шушкевич: Беларусь становится колонией

09.03.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко все время утверждает, что он за независимость Беларуси, хотя никаких шагов к этой независимости я не вижу.

Станислав Шушкевич: Беларусь становится колонией
фото: obozrevatel.com
Ну, кроме пустых разговоров. В Беларуси продолжается насильственная русификация, мы платим большие проценты за российские кредиты, и даже Лукашенко это признает. Мы платим больше, чем Армения и больше, чем Вьетнам. Так что нечего упрекать нас в нахлебничестве. А ведь Лукашенко сам и пошел на эти кредиты ради спасения своей власти. У него другого выхода не было. И то те кредиты Россия давала с трудом, под большой процент, пишет Обозреватель.

Короче говоря, идут разные разговоры и все восхваляют сами себя, но продолжается линия – Беларусь превращается в колонию России. Лукашенко этого не видит, он захлебывается своей "независимостью", и что никто не бросит камень в русского. Но зачем это делать Президенту? Должна быть нормальная государственная политика, направленная на взаимные интересы Беларуси и России. Но некоторые уродливые формы уже стали нормой.


Например, Союзное государство — слон и моська понимаете. Россия и Беларусь создали союзное государство... Ну чепуха какая-то в рамках СНГ. Очередная дребедень и посадочные места для бездельников на жалованье, а проектов реальных никаких нет. Вот такими я вижу нынешние отношения между Россией и Беларусью.
И пока твердость поступков не сменят эту безалаберщину, я думаю, что у Беларуси будут дела неважно обстоять. Что я имею ввиду? Например, средняя зарплата у нас в 3 раза меньше, чем в Латвии, Литве и Эстонии, которые стартовали с худших условий вначале 90х.

Так что Лукашенко больше не зачем встречаться с Путиным. Встречаться должны профессионалы или же премьер-министры. Лукашенко невежда в области экономики и он это неоднократно подтверждал. А все его встречи с Путиным – это показухи, чтобы восславить их обоих. Мало того, что они на лыжах катаются и "принимают холодный душ", так еще гоняют туда-сюда самолеты и систему обслуживания. Это просто недобросовестное правление и злоупотребление государственными расходами.


 
 
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Александр Лукашенко все время утверждает, что он за независимость Беларуси, хотя никаких шагов к этой независимости я не вижу.
 
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