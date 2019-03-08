Что «друзья» дарят Лукашенко?





Михаил Гуцериев Фото : Mikhail Metzel / Sergei Fadeichev / TASS / Forum





Лукашенко. Да тот самый олигарх Гуцериев, который в свое время по слухам подарил главе Беларуси «Майбах» и есть владельцем резиденции в Шаршунах, от которой Лукашенко открестился. Того самого вертолета, который прилетел в Минск из Италии 19 февраля и который уже сделал круг над Острошицким городком, где живет. Да тот самый олигархкоторый в свое время по слухам подарил главе Беларуси «Майбах» и есть владельцем резиденции в Шаршунах, от которой Лукашенко открестился.





Кто же он такой, Михаил Гуцериев? И что его связывает с главой Беларуси? Разговариваем с бывшим депутатом Палаты представителей Сергеем Скребцом:





«Недавно было сказано, что 98% олигархов в России обладают таким же имуществом, как все остальные россияне, а даже большим. Но я думаю, что они забыли о еще одного российского олигарха – Александра Лукашенко, поскольку он также делает миллиарды на российских энергоносителях. Что может связывать двух олигархов? Конечно, совместный бизнес, они вместе делают деньги. А миллиардеры, как известно, делают деньги на всем. В данном случае на минеральных удобрениях. Но один олигарх даст другому вертолет покататься! Ну, покрасил его… Мне кажется, это обычная дружба…»







