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В России рейтинг Путина пробил дно: появились свежие данные

09.03.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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В России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет и составляет 32%.



По данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), за месяц Путин потерял почти 1% доверия избирателей. В конце января рейтинг составлял почти 33%, отмечает РБК.

Тем не менее, президент возглавляет список по уровню доверия среди граждан. На втором месте – министр обороны Сергей Шойгу (почти 15%), на третьем глава МИД Сергей Лавров (13%). Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов.


 
 
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В России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет и составляет 32%.
 
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