|
В России рейтинг Путина пробил дно: появились свежие данные
В России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет и составляет 32%.
По данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), за месяц Путин потерял почти 1% доверия избирателей. В конце января рейтинг составлял почти 33%, отмечает
Тем не менее, президент возглавляет список по уровню доверия среди граждан. На втором месте – министр обороны Сергей Шойгу (почти 15%), на третьем глава МИД Сергей Лавров (13%). Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет и составляет 32%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)