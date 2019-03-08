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На пути к мечте

09.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Вышедская детский сад — средняя школа  — это увлекательный мир, в котором есть место не только урокам и учебникам, но и детскому творчеству. Особую роль здесь играет школьная газета, инициатива создания которой принадлежала в начале учебного года учащейся 10 кл. Елизавете Крупеньковой. Девушка является главным редактором издания «Голос школы», мечтает стать журналистом и несказанно радуется, когда видит неугомонную толпу учащихся, желающих ознакомиться с новым номером газеты.

На пути к мечте

 

Подробнее читайте в №18 от 05.03.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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Вышедская детский сад — средняя школа  — это увлекательный мир, в котором есть место не только урокам и учебникам, но и детскому творчеству. Особую роль...
 
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