На пути к мечте

Вышедская детский сад — средняя школа — это увлекательный мир, в котором есть место не только урокам и учебникам, но и детскому творчеству. Особую роль здесь играет школьная газета, инициатива создания которой принадлежала в начале учебного года учащейся 10 кл. Елизавете Крупеньковой. Девушка является главным редактором издания «Голос школы», мечтает стать журналистом и несказанно радуется, когда видит неугомонную толпу учащихся, желающих ознакомиться с новым номером газеты.





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