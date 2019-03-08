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Пинчанин оформлял на студентов «Карту покупок»

09.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Рассрочку тратил в клубах, долг не погашал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64162.php

Пинчанин оформлял на студентов «Карту покупок»

Подозреваемый в совершении преступления

По информации ГУВД Минского горисполкома, 20-летний пинчанин обращался к гражданам, преимущественно студентам, с предложением оформить на их имя в банке «Карту Покупок» с беспроцентной рассрочкой.

За символическое вознаграждение люди передавали карту мужчине, при этом своё обещание по погашению рассрочки, он не выполнял. Денежные средства тратил на отдых в элитных увеселительных заведениях Минска.

Таким образом, парень обманывал граждан с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

В настоящее время в Советское РУВД города Минска поступило более 20 заявлений пострадавших от преступных действий мошенника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.209 Уголовного Кодекса РБ «Мошенничество», максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 4-х лет.

Лицам, пострадавшим от действий молодого человека, необходимо обращаться в Советское РУВД Минска (переулок Я.Колоса, 3) или по телефонам 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)381-34-01.

 
Теги: Минск
 
 
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  Рассрочку тратил в клубах, долг не погашал. Подозреваемый в совершении преступления По информации ГУВД Минского горисполкома, 20-летний пинчанин обращался к...
 
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