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Пинчанин оформлял на студентов «Карту покупок»
09.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Рассрочку тратил в клубах, долг не погашал.
Подозреваемый в совершении преступления
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За символическое вознаграждение люди передавали карту мужчине, при этом своё обещание по погашению рассрочки, он не выполнял. Денежные средства тратил на
Таким образом, парень обманывал граждан с ноября 2018 года по февраль 2019 года.
В настоящее время в Советское РУВД города Минска поступило более 20 заявлений пострадавших от преступных действий мошенника.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.209 Уголовного Кодекса РБ «Мошенничество», максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 4-х лет.
Лицам, пострадавшим от действий молодого человека, необходимо обращаться в Советское РУВД Минска (переулок Я.Колоса, 3) или по телефонам 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)381-34-01.
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Рассрочку тратил в клубах, долг не погашал. Подозреваемый в совершении преступления По информации ГУВД Минского горисполкома, 20-летний пинчанин обращался к...
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