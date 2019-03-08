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Под колёсами фуры в Лунинецком районе погиб пенсионер
09.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло 8 марта около 3.10 на автодороге М-10 вблизи АЗС у деревни Лунин.
Как сообщил Медиа-Полесью ст.госавтоинспектор ОГАИ Лунинецкого РОВД Андрей Конопацкий, по предварительным данным, 35-летний пинчанин, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, совершил наезд на переходившего слева направо проезжую часть пешехода, 72-летнего жителя д.Лунин.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Андрей Конопацкий отметил, что зачастую ДТП с участием пешеходов (а также трагических последствий) можно было бы избежать, если бы пешеход обозначил себя световозвращаюими элементами. На пешеходе, погибшем под колёсами фуры, таковых не было.
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За нарушение
С начала года в Лунинецком районе произошло 7 ДТП, в которых погибли 2 человека, 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
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ДТП произошло 8 марта около 3.10 на автодороге М-10 вблизи АЗС у деревни Лунин. Как сообщил Медиа-Полесью ст.госавтоинспектор ОГАИ Лунинецкого РОВД Андрей...
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