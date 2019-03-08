Под колёсами фуры в Лунинецком районе погиб пенсионер

ДТП произошло 8 марта около 3.10 на автодороге М-10 вблизи АЗС у деревни Лунин.



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Как сообщил Медиа-Полесью ст.госавтоинспектор ОГАИ Лунинецкого РОВД Андрей Конопацкий, по предварительным данным, 35-летний пинчанин, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, совершил наезд на переходившего слева направо проезжую часть пешехода, 72-летнего жителя д.Лунин.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Андрей Конопацкий отметил, что зачастую ДТП с участием пешеходов (а также трагических последствий) можно было бы избежать, если бы пешеход обозначил себя световозвращаюими элементами. На пешеходе, погибшем под колёсами фуры, таковых не было.

В ГАИ напоминают, согласно ПДД пешеход обязан двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии – по обочине. В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю её проезжей части навстречу движению транспортных средств. При движении по краю проезжей части дороги в тёмное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами.

За нарушение ПДД пешеходам грозит административная ответственность – штраф в размере до трёх базовых величин. А за нарушение ПДД пешеходом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, грозит административная ответственность в размере до 5 базовых величин.

С начала года в Лунинецком районе произошло 7 ДТП, в которых погибли 2 человека, 5 человек получили травмы различной степени тяжести.