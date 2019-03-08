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10 марта в парке Бреста состоится празднование Широкой Масленицы (программа)

09.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Предлагаем Вашему вниманию программу мероприятий в парке культуры и отдыха 10 марта 2019 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64157.php

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Масленица идет, блины да мед несет! Приглашаем брестчан и гостей города на празднование ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ! Парк культуры и отдыха (ул Ленина,3)

Народное гуляние «Прощай, Масленица!» 10 марта 2019г.

Концертные и игровые площадки:

1. Беседка. ( у входа в парк) 

12.00 – 15.00 – Звучат фонограммы песен, реклама партнеров проекта.
15.00 – 19.00 – Музыкально-танцевальная программа «Старые песни о главном». Конкусы частушек «Масленичные перепевы». Масленичная викторина. Призы от партнеров проекта.

2. Площадка к-т «Летний». Городской модуль. 

12.00 – Звучат фонограммы масленичных песен, реклама партнеров проекта, игры и конкурсы с призами от партнеров проекта, работают зазывалы. 
14.00 – Концертная программа эстрадной студии «Магалифф» с праздничными викторинами и загадками. Призы от партнеров проекта.
14.30 – Игровая программа. Масленичные семейные конкурсы: «Перепили бревно», «Конкурс частушек» и т.д. Призы от партнеров проекта.
14.50 – Концерт творческих коллективов Брестского городского центра культуры с инет-активом и масленичной викториной. Призы от партнеров проекта.
15.20 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: «Забей гвоздь», «Бой подушками» и т.д. Призы от партнеров проекта.
15.30 – Концертная программа. Творческий центр «Арт-Пиппер».
16.00 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: «Лыжи», «Баня» и т.д. Призы от партнеров проекта.
16.15 – Концертная программа.
16.30 – Фольклорно-театрализованное музыкально-игровое представление. Современные этнические хороводы. Танец-игра с призами от партнеров проекта «Богатырский» флешмоб «А мы Масленицу зазываем!»
17.00 – Обряд сожжения чучела Зимы. Фаершоу. Театр огня «ЭТЭРЭ» Игровая программа. Масленичные конкурсы: Масленичные загадки, «Бой подушками» и т.д. Призы от партнеров проекта.
17.50 – Танцевальная программа.

Возле городского «Модуля» (площадка к-т «Летний») работают малые аттракционы-конкурсы для развлечения гостей праздника: «Метание валенок», «Большой кольцеброс», «Замок», «Рыбалка», «Пивные бочки», «Найди приз». 

3. Театр эстрады.

12.00 – Звучат фонограммы песен, реклама партнеров проекта, работают зазывалы. 
14.00 – Концерт детской эстрадной студии «Бум».
14.30 – Детская фольклорно-эстрадная театрализованная игровая программа. Флешмобы, современные этнические хороводы. Призы от партнеров проекта.
15.30 – Концерт вокальной группы народного ансамбля песни и танца «Сузорье» центра культуры и досуга г. Бреста.
16.00 – Игровая программа. Масленичные загадки, конкурс «Перетягивание каната». Призы от партнеров проекта. 
16.15 – Концерт творческих коллективов Брестского городского центра культуры. Призы от партнеров проекта.
16.45 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: «Бег в мешках», «Подкидывание блинов». Призы от партнеров проекта.
17.00 – Танцевальная программа с Брестским духовым оркестром.

4. Столб.
15.00.- 15.40. – конкурс «Достань приз». Призы от партнеров проекта.

5. Шахматно-шашечный клуб.
14.00. – 18.00. – 10 марта 2019г. –турнир по шахматам (1-е, 2-е, 3-е места). Призы от партнеров проекта.

На аллеях парка праздничная выездная торговля. Работают аттракционы.

Получите драйв, зарядитесь позитивом от прогулки по парку аттракционов, на любой вкус, для любого возраста!

ВНИМАНИЕ !!!

Парк аттракционов работает: ул. Ленина, 3

Детская площадка: среда - воскресенье с 11.00 до 18.00
Взрослая площадка: среда - четверг с 11.00 до 18.00

Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни с 11.00 до 19.00
Выходной: понедельник, вторник

Парк им. Воинов-интернационалистов, ул. Московская, 277

Аттракционы в парке им. Воинов-интернационалистов работают без выходных! с 11.00 до 18.00

Администрация парка культуры и отдыха желает Вам хорошего настроения!

 
Теги: Брест
 
 
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  Предлагаем Вашему вниманию программу мероприятий в парке культуры и отдыха 10 марта 2019 года. Масленица идет, блины да мед несет! Приглашаем брестчан и гостей...
 
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