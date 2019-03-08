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Трагедия в Лунинце: местный житель подозревается в убийстве тещи, жены и ее брата

09.03.2019 11:32 — Разное | Интерфакс  
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Житель Лунинца подозревается в убийстве трех человек, сообщили в Cледственном комитете в субботу.

"8 марта в Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о том, что в отношении нее совершаются противоправные действия. По указанному сообщению были незамедлительно направлены наряды милиции, а позже и следственно-оперативная группа. По прибытию правоохранители обнаружили тела трех местных жителей с огнестрельными ранениями", - проинформировали в СК.

По данным комитета, вечером 8 марта 66-летний житель Лунинца, находясь по месту жительства своей тещи, в ходе возникшей ссоры совершил выстрелы из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата, от чего они скончались на месте происшествия. После этого мужчина произвел выстрел из ружья себе в область головы, однако остался жив. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения под конвоем.

В отношении мужчины Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

"Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия он не имел", - уточнили в СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Координацию ее работы осуществляет начальник УСК по Брестской области Александр Рахманов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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Житель Лунинца подозревается в убийстве трех человек, сообщили в Cледственном комитете в субботу.
 
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