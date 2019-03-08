Гродненские таможенники не пропустили в Беларусь радиоактивный груз без разрешительных документов

Незаконный ввоз на территорию ЕАЭС радиоактивного груза с превышением допустимого фона предотвращен гродненскими таможенниками, сообщили в Таможенном комитете в субботу.

"Нарушение выявлено в пункте пропуска "Котловка", в который транспортное средство литовской фирмы-перевозчика прибыло с товаром "концентрат танталита", - говорится в сообщении ГТК.

Опасный груз следовал из Литвы в адрес казахстанского получателя. При въезде автомобиля Renault в пункт пропуска сработали стационарные системы радиационного контроля.

"В ходе проведении дальнейшего контроля сотрудниками таможни во взаимодействии с сотрудниками управления МЧС по Гродненской области установлен факт превышения радиационного фона перемещаемого товара более чем в 2 раза от допустимого уровня. Разрешительные документы на перемещение через таможенную границу ЕАЭС источников ионизирующего излучения у водителя отсутствовали", - рассказали в комитете.

Транспортное средство с радиоактивным грузом возвращено Гродненской региональной таможней на территорию сопредельного государства.