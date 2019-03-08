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Почти во всех областных центрах Беларуси побит температурный рекорд 8 марта

09.03.2019 12:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 марта почти во всех областных центрах Беларуси был побит температурный рекорд дня. Витебск не смог.  

По сведениям Белгидромета, в этом году 8 марта в Минске воздух нагрелся до 12,9°C, предыдущий максимум был в 1990 году – 9,8°C.  

В Бресте столбик показал 15°C, до этого самая тёплая погода в Международный женский день была в 2007 году – 13,2°C.  

В Гомеле было зафиксировано 14,6°C, ранее лучшим результатом было 13,3°C в 2017 году.  

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В Гродно и Могилёве температура воздуха составила 12,9°C против 11,1°C в 2007 и 10,9°C в 2017 соответственно.  

В Брагине 8 марта воздух прогрелся до 17°C. До этого рекорд обновился в 2016 году – 14,8°C.  

В феврале в Беларуси был побит температурный рекорд дня 70-летней давности.  

Теплее стало в Бресте и Гродно – подробнее здесь.  
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 8 марта почти во всех областных центрах Беларуси был побит температурный рекорд дня. Витебск не смог.   По сведениям Белгидромета, в этом году 8...
 
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