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Почти во всех областных центрах Беларуси побит температурный рекорд 8 марта
Новости Беларуси. 8 марта почти во всех областных центрах Беларуси был побит температурный рекорд дня. Витебск не смог.
По сведениям Белгидромета, в этом году 8 марта в Минске воздух нагрелся до 12,9°C, предыдущий максимум был в 1990 году – 9,8°C.
В Бресте столбик показал 15°C, до этого самая тёплая погода в Международный женский день была в 2007 году – 13,2°C.
В Гомеле было зафиксировано 14,6°C, ранее лучшим результатом было 13,3°C в 2017 году.
В Гродно и Могилёве температура воздуха составила 12,9°C против 11,1°C в 2007 и 10,9°C в 2017 соответственно.
В Брагине 8 марта воздух прогрелся до 17°C. До этого рекорд обновился в 2016 году – 14,8°C.
В феврале в Беларуси был побит температурный рекорд дня 70-летней давности.
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Новости Беларуси. 8 марта почти во всех областных центрах Беларуси был побит температурный рекорд дня. Витебск не смог. По сведениям Белгидромета, в этом году 8...
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