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Тройное убийство в Лунинецком районе: подозреваемый выстрелил себе в голову
Новости Беларуси. Житель Лунинца подозревается в убийстве трёх человек.
Как
Выяснилось, что 66-летний житель Лунинца находился дома у тёщи. В определённый момент произошёл конфликт, в ходе которого мужчина взялся за ружьё и выстрелил в свою 56-летнюю супругу, её 50-летнего брата и их 78-летнюю мать. Они погибли.
Затем мужчина выстрелил себе в голову, но остался жив. Теперь гражданин находится в учреждении здравоохранения под конвоем.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Разрешение на хранение оружия у подозреваемого отсутствует.
Место происшествия изучается следственно-оперативной группой.
Весной 2019 года в Витебске мужчина поссорился с сожительницей и избил её.
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Новости Беларуси. Житель Лунинца подозревается в убийстве трёх человек. Как сообщает СК, 8 марта местная жительница позвонила в милицию и сказала, что в...
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