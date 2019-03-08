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Тройное убийство в Лунинецком районе: подозреваемый выстрелил себе в голову

09.03.2019 11:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Житель Лунинца подозревается в убийстве трёх человек.  

Как сообщает СК, 8 марта местная жительница позвонила в милицию и сказала, что в отношении неё совершаются противоправные действия. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тела трёх жителей Лунинецкого района с огнестрельными ранениями.  

Выяснилось, что 66-летний житель Лунинца находился дома у тёщи. В определённый момент произошёл конфликт, в ходе которого мужчина взялся за ружьё и выстрелил в свою 56-летнюю супругу, её 50-летнего брата и их 78-летнюю мать. Они погибли.  

Затем мужчина выстрелил себе в голову, но остался жив. Теперь гражданин находится в учреждении здравоохранения под конвоем.  

Тройное убийство в Лунинецком районе: подозреваемый выстрелил себе в голову
Фото: СК  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Разрешение на хранение оружия у подозреваемого отсутствует.  

Место происшествия изучается следственно-оперативной группой.  

Весной 2019 года в Витебске мужчина поссорился с сожительницей и избил её.  

От полученных травм женщина погибла – подробнее здесь.  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Житель Лунинца подозревается в убийстве трёх человек.   Как сообщает СК, 8 марта местная жительница позвонила в милицию и сказала, что в...
 
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