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Какие ежемесячные доходы и расходы были у белорусских семей в 2018 году
Белорусская семья в 2018 году в среднем ежемесячно располагала суммой в 1217 рублей в месяц. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни. При этом у городского населения эта сумма составляла 1302 рубля в месяц, а у жителей деревень — 996 рублей.
Денежные расходы на одну семью в 2018 году составляли 1149 рублей
В структуре потребительских расходов доля расходов на питание составила 38,9% (около 340 рублей), на покупку непродовольственных товаров — 32,9% (около 287 рублей), на оплату услуг — 25,2%.
Напомним, в 2018 году в Беларуси существенно
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Белорусская семья в 2018 году в среднем ежемесячно располагала суммой в 1217 рублей в месяц.
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