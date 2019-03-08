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Какие ежемесячные доходы и расходы были у белорусских семей в 2018 году

09.03.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Белорусская семья в 2018 году в среднем ежемесячно располагала суммой в 1217 рублей в месяц. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни. При этом у городского населения эта сумма составляла 1302 рубля в месяц, а у жителей деревень — 996 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Денежные расходы на одну семью в 2018 году составляли 1149 рублей
в месяц. Из этой суммы 872 рубля (или 75,9%) приходилось на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов доля расходов на питание составила 38,9% (около 340 рублей), на покупку непродовольственных товаров — 32,9% (около 287 рублей), на оплату услуг — 25,2%.

Напомним, в 2018 году в Беларуси существенно увеличились потребительские расходы. Продажи товаров длительного пользования выросли на десятки процентов.

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

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Белорусская семья в 2018 году в среднем ежемесячно располагала суммой в 1217 рублей в месяц.
 
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