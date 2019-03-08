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В Минске огурцы продают по 30 рублей за килограмм

09.03.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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На Комаровском рынке появились в продаже огурцы из Баку. В самом факте продажи азербайджанских овощей в Беларуси нет ничего удивительного. Смущает только цена — 30 рублей за килограмм.

Если вы заметили в магазинах и на рынках товары по непривычно высоким или низким ценам, то присылайте фото на bobkov@tutby.com.


Фото: группа ВК «ЧС Минска»
 
 
Ссылка на источник 63
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На Комаровском рынке появились в продаже огурцы из Баку. В самом факте продажи азербайджанских овощей в Беларуси нет ничего удивительного. Смущает только цена - 30...
 
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