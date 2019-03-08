|
В Минске огурцы продают по 30 рублей за килограмм
На Комаровском рынке появились в продаже огурцы из Баку. В самом факте продажи азербайджанских овощей в Беларуси нет ничего удивительного. Смущает только цена — 30 рублей за килограмм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Комаровском рынке появились в продаже огурцы из Баку. В самом факте продажи азербайджанских овощей в Беларуси нет ничего удивительного. Смущает только цена - 30...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)