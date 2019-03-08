В Минске огурцы продают по 30 рублей за килограмм

На Комаровском рынке появились в продаже огурцы из Баку. В самом факте продажи азербайджанских овощей в Беларуси нет ничего удивительного. Смущает только цена — 30 рублей за килограмм.

Если вы заметили в магазинах и на рынках товары по непривычно высоким или низким ценам, то присылайте фото на bobkov@tutby.com.



Фото: группа ВК «ЧС Минска»