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Главу российского биатлона призвали уйти с позором
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство работой тренерского штаба российской сборной на чемпионате мира. Его слова приводит «Р-Спорт».
Владимир Драчев
Фото: Андрей Аносов / Р-Спорт
Тихонова возмутило поведение российской спортсменки Евгении Павловой, которая во время соревнований по спринту просила пользователей воздержаться от критики в ее Instagram-аккаунте. По мнению Тихонова, перед стартом нельзя отвлекаться на подобные вещи. Кроме того, бывший спортсмен в очередной раз раскритиковал руководство отечественного биатлона.
«В целом замечу, что главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву следует встать и уйти с позором. Нынешний тренерский состав является самым слабым из тех, что когда-либо был», — заявил он.
Женская сборная осталась без медалей по итогам спринта. Лучший результат показала Екатерна Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место. 9 марта в спринте выступит мужская команда. Чемпионат мира в шведском Эстерсунде продлится до 17 марта.
Драчев был избран президентом СБР 18 мая 2018 года. До него пост занимал Александр Кравцов.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство работой тренерского штаба российской сборной на чемпионате мира. Его...
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