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Тереза Мэй предупредила, что Brexit может не состояться
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент поддержать сделку по выходу страны из состава Евросоюза, предупредив, что иначе Brexit может не состояться,
«Поддержите соглашение и Великобритания покинет Европейский Союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше», — заявила Мэй.
Переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.
Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент поддержать сделку по выходу страны из состава Евросоюза, предупредив, что иначе Brexit может не...
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