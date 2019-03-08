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Тереза Мэй предупредила, что Brexit может не состояться

09.03.2019 12:37 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент поддержать сделку по выходу страны из состава Евросоюза, предупредив, что иначе Brexit может не состояться, сообщает BBC.

«Поддержите соглашение и Великобритания покинет Европейский Союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше», — заявила Мэй.

Переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года.


 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент поддержать сделку по выходу страны из состава Евросоюза, предупредив, что иначе Brexit может не...
 
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