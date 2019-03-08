Тереза Мэй предупредила, что Brexit может не состояться

«Поддержите соглашение и Великобритания покинет Европейский Союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше», — заявила Мэй.





Переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.





Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года.



