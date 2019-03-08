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Никогда такого не было – и вот опять

09.03.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Сколько ни говори слово «халва» – во рту слаще на станет. Сколько ни обещай прекратить оказывать поддержку неэффективным госпредприятиям, куда же от них денешься, если они «кушать просят».

Вроде совсем недавно (еще и месяца не прошло!) премьер-министр Беларуси Сергей Румас, говоря о принимаемых мерах по итогам совещания главы государства с экономическим блоком, произнес совершенно правильные слова:

«Необходимо более жестко подходить к оценке работы директоров предприятий. Это ненормальная ситуация, когда одни и те же люди обещают, не выполняют и потом обращаются за новой порцией поддержки. Поэтому, наверное, с кем-то из руководителей этих предприятий придется рас­статься, чтобы новые люди могли с чистого листа подписаться под обязательствами, которые предусматривают жесткий возврат вложенных страной и коммерческими банками средств в реализацию тех или иных проектов».

Более того, оказалось, что премьер разделяет весьма радикальную позицию, согласно которой надо вообще отказываться от практики оказания господдержки субъектам хозяй­ствования:


«Ведь по некоторым предприятиям господдержка действительно оказывается во второй или третий раз, поэтому правительство сделает выводы из этой ситуации».

Похоже, что выводы будут сделаны в следующий раз, поскольку пока доказать серьезность озвученных намерений не удалось. Постановлением Совмина от 27.02.2019 № 126 предусмотрено в 2019 г. в очередной (какой по счету?) раз возместить часть процентов по кредитам отдельным организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Это уже давно всем знакомые предприятия деревообработки – ОАО «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», к которым добавлены Светлогорский ЦКБ, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и РПУП «Завод газетной бумаги», пишет neg.by

Невозвращенных кредитов у них в результате проведенных модернизаций накопилось «вагон и маленькая до кучи тележка» – почти 280 млн EUR, более 220 млн USD и (до кучи) чуть менее 130 млн RUR. Можно представить, на какую кругленькую сумму «тянут» проценты по ним. А поскольку постановлением № 126 предписано возмещение осуществлять за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, т.е., в т.ч. и за счет наших с вами налогов, то приходится опять констатировать: «Ошибки у нас допускают одни, а платят за них почему-то другие».



 
 
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Сколько ни говори слово «халва» – во рту слаще на станет. Сколько ни обещай прекратить оказывать поддержку неэффективным госпредприятиям, куда же от них денешься,...
 
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