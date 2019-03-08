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«В садике ребенок получил ЧМТ, родителям даже не позвонили»
Отец 4-летнего гродненца собирается в суд.
Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
В середине февраля четырехлетний гродненец Матвей (имя изменено по просьбе родителей. — Прим.
Все произошло в одном из новых детских садиков в гродненском микрорайоне Ольшанка.
— 13 февраля я отвез абсолютно здорового сына в садик. После рабочего дня по дороге домой приехал забрать его. Зайдя, удивился, что среди детей, играющих в группе, своего не увидел. На мой вопрос: «Где Матвей?» помощник воспитателя и воспитатель ответили, что он после бассейна спит. Ребенок жаловался на усталость, отказался от ужина. По словам сотрудников детского сада, они не смогли его разбудить. И у меня это тоже получилось с трудом. Ребенок был вялый и полусонный. Домой я принес его на руках. Воспитатель говорила, что водила Матвея в медпункт, где ему якобы измерили температуру. Температуры не было. Уже дома жена увидела на переносице ребенка ссадины, — говорит отец мальчика.
Матвей сам рассказал родителям, что упал на прогулке и стукнулся лбом и носом о лед. Те на следующий день обратились в поликлинику, ребенок остался дома «на справке». Когда его выписывали в сад, невролог после снимка дал заключение, что у Матвея закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
Фото предоставлено героем статьи
— Он оставался вялым и сонным еще неделю. Потом пошел на поправку. Я написал заявление в прокуратуру. Мы понимаем, что воспитатель, может, и не могла предотвратить падение ребенка, но почему она сразу не сообщила нам о случившемся, почему не была оказана должная медицинская помощь и почему сотрудники детского сада не обратили внимания на странное поведение ребенка, который был сонным и отказался от еды?
По словам мужчины, прокуратура передала дело в милицию. Оттуда пришел ответ, что проверка по данному факту приостановлена.
Фото предоставлено героем статьи
— Но я проконсультировался у юриста, и он мне рассказал, что такие действия воспитателя и его помощника — это халатность. Мы пока думаем, что делать с этой ситуацией дальше, — говорит отец ребенка.
В садике, по его словам, говорят о человеческом факторе. ТUT.BY там ситуацию комментировать отказались.
В отделе образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района города TUT.BY рассказали, что по данному факту все еще проводится проверка.
— Сейчас в ситуации доскональным образом разбираются наши специалисты, а также милиция и прокуратура. Мы можем сказать, что травма не была зафиксирована [в детском учреждении]. Как только проверка будет полностью проведена, мы сможем рассказать все более подробно.
Отец мальчика уточняет, что представители образования с ним не встречались — только администрация поликлиники, для выяснения всех обстоятельств дела.
— Собираюсь подавать в суд, — говорит мужчина.
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Отец 4-летнего гродненца собирается в суд.
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