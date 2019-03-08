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«В садике ребенок получил ЧМТ, родителям даже не позвонили»

09.03.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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Отец 4-летнего гродненца собирается в суд.

«В садике ребенок получил ЧМТ, родителям даже не позвонили»
Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
В середине февраля четырехлетний гродненец Матвей (имя изменено по просьбе родителей. — Прим. TUT.BY) на прогулке в детском саду упал и сильно ударился головой о лед. По словам отца, ребенка осмотрели в медпункте детского учреждения и уложили спать. Матвей уснул — и разбудить его смог только папа, который пришел в детский сад вечером. По словам родителей, о случившемся им сразу не рассказали, скорую помощь ребенку не вызывали.

Все произошло в одном из новых детских садиков в гродненском микрорайоне Ольшанка.

— 13 февраля я отвез абсолютно здорового сына в садик. После рабочего дня по дороге домой приехал забрать его. Зайдя, удивился, что среди детей, играющих в группе, своего не увидел. На мой вопрос: «Где Матвей?» помощник воспитателя и воспитатель ответили, что он после бассейна спит. Ребенок жаловался на усталость, отказался от ужина. По словам сотрудников детского сада, они не смогли его разбудить. И у меня это тоже получилось с трудом. Ребенок был вялый и полусонный. Домой я принес его на руках. Воспитатель говорила, что водила Матвея в медпункт, где ему якобы измерили температуру. Температуры не было. Уже дома жена увидела на переносице ребенка ссадины, — говорит отец мальчика.

Матвей сам рассказал родителям, что упал на прогулке и стукнулся лбом и носом о лед. Те на следующий день обратились в поликлинику, ребенок остался дома «на справке». Когда его выписывали в сад, невролог после снимка дал заключение, что у Матвея закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.


Фото предоставлено героем статьи

— Он оставался вялым и сонным еще неделю. Потом пошел на поправку. Я написал заявление в прокуратуру. Мы понимаем, что воспитатель, может, и не могла предотвратить падение ребенка, но почему она сразу не сообщила нам о случившемся, почему не была оказана должная медицинская помощь и почему сотрудники детского сада не обратили внимания на странное поведение ребенка, который был сонным и отказался от еды?

По словам мужчины, прокуратура передала дело в милицию. Оттуда пришел ответ, что проверка по данному факту приостановлена.


Фото предоставлено героем статьи

— Но я проконсультировался у юриста, и он мне рассказал, что такие действия воспитателя и его помощника — это халатность. Мы пока думаем, что делать с этой ситуацией дальше, — говорит отец ребенка.

В садике, по его словам, говорят о человеческом факторе. ТUT.BY там ситуацию комментировать отказались.

В отделе образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района города TUT.BY рассказали, что по данному факту все еще проводится проверка.

— Сейчас в ситуации доскональным образом разбираются наши специалисты, а также милиция и прокуратура. Мы можем сказать, что травма не была зафиксирована [в детском учреждении]. Как только проверка будет полностью проведена, мы сможем рассказать все более подробно.

Отец мальчика уточняет, что представители образования с ним не встречались — только администрация поликлиники, для выяснения всех обстоятельств дела.

— Собираюсь подавать в суд, — говорит мужчина.

 
 
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