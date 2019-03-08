Агаларовы обратились в суд США





сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Об этомРоссийское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).





Наряду с Агаларовыми с аналогичным требованием в американский суд обратились выступающие соответчиками по иску: зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, входившие в пул советников Трампа Роджер Стоун, Джордж Пападопулос, а также портал WikiLeaks и избирательный штаб Д.Трампа.





Напомним, Национальный комитет Демократической партии США подал иск в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в апреле 2018 года, в октябре того же года впервые его уточнив.





Агаларовы в декабре прошлого года одними из первых потребовали оставить заявленные требования без рассмотрения.





В их ходатайстве обращалось внимание на то, что не соблюдены определенные требования, предусматриваемые законом США «О коррумпированных и находящихся под влиянием организованных преступных группировок организациях» (RICO), на который ссылается комитет, а именно: по утверждению Агаларовых, Национальный комитет, в частности, не привел каких-либо доказательств наличия связи между их действиями и якобы имевшим место сговором. В то же время в исковом заявлении не говорится ни слова о том, что они могли знать о заявленном сговоре или были в него каким-либо образом вовлечены.





По мнению Агаларовых, обвинения против них выдвигаются лишь на том основании, что они проживают в России, имели контакты с Д.Трампом и представителями его предвыборного штаба. Речь идет о встрече в небоскребе «Трамп тауэр» в июне 2016 года, а также о том, что «в неопределенный момент времени после выборов в ноябре 2016 года Э.Агаларов и Дональд Трамп-младший находились в «тесном контакте». Однако в своем заявлении Агаларовы отмечали, что истцы не смогли показать, что упомянутые контакты имеют какое-то отношение к хакерским атакам или другой запрещенной RICO деятельности.





Также истцы не предоставили подтверждение того, что деятельность Агаларовых действительно нанесла вред Демократической партии США, отмечалось в ходатайстве.





В январе этого года Национальный комитет Демократической партии вновь внес изменения в иск, после чего Араз и Эмин Агаларовы с соответчиками подали новые заявления об отклонении требований.





Стоит отметить, что во втором обновленном иске в отношении Агаларовых звучит в общей сложности девять заявлений, семь из которых были уже в первом. Так, истцы заявляют, что Агаларовы встречались с Д.Трампом в 2013 году в связи с проведением конкурса «Мисс Вселенная» в Москве. А позже они якобы обсуждали с ним некие проекты в столице.





В двух новых пунктах говорится о том, что в ноябре 2016 года после выборов Агаларовы и Д.Трамп находились в «тесном контакте», и что журналист Роб Голдстоун после окончания выборов занимался вопросами организации встречи команды Д.Трампа с российским адвокатом Натальей Висельницкой.



