Диктатура с симпатичным лицом Эйсмонт. “Республику” пора менять на “диктатуру”?

“За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд“.





Историческую фразу произнесла пресс-секретарь беларуского руководителя Наталья Эйсмонт по телеканалу ОНТ. Кому адресовано столь шокирующее заявление? Народу, который бежит от хваленой диктатуры, а не имея такой возможности – задыхается здесь?





Размышляет доктор политических наук Павел Усов.





- Пресс-секретарь Лукашенко на всю страну с упоением рассказывает о диктатуре в Беларуси, о том, что пора уже такую славную диктатуру на экспорт пустить. Это дремучая шутка или сказано серьезно?





- Диктатура с лицом Эйсмонт. Симпатичная, правда? Наверное, самый лучший способ украсить диктатуру – сделать ее миловидной снаружи. Ну, кто может подумать, что за такой улыбкой, слегка наивной, может скрывается жесткая тирания, которая способна калечить и уничтожать людей?





Но это была не реклама, слова Эйсмонт – это несознательное проявление невежества в понимании того, чем является диктатура. Хвалить диктатуру может только безумец или глупец.





К тому же Беларусь издавна известна Европе как последняя диктатура. Как-никак, вот уже 25 лет у власти находится один человек. С другой стороны, Эйсмонт сделала хорошую работу, она напомнила Европе (которая стала забывать суть вещей в Беларуси), чем является политический режим Лукашенко. Это – диктатура.





- Наталья Эйсмонт – молодая женщина, 35-ти лет. Чем же ее пленила диктатура?





- Эйсмонт всю свою сознательную жизнь функционировала при правлении (диктатуре) Лукашенко. Она дитя этой диктатуры. Она была способна найти свое место в этой системе, согласилась ее обслуживать, сделала карьеру и всем обязана диктатуре. Отсюда ее искреннее восхищение этой системой, восхищение Лукашенко как сильным правителем и дарителем (патроном). Другими словами, она принадлежит диктатуре, без нее она никто и ничто.









- Трудно ожидать от подчиненного критики в адрес своего босса. Но не перестаралась ли Эйсмонт с “масштабом личности, масштабом мысли” Лукашенко?





- Диктатура портит людей, извращает их сознание и восприятие, превращает в послушных, ничего не понимающих рабов. Если бы Эйсмонт думала иначе, верила бы во что-то другое, ее не было бы в окружении Лукашенко. Поэтому она ничего не преувеличила, для нее для нее Лукашенко – великий человек, а диктатура – величайшее достижение. Абсурд? Увы, такова реальности человека, вырасшего несвободным





- Непонятно, то ли сознательно, то ли ничего не подозревая, Эйсмонт раскрыла тайну функционирования администрации президента. Что же собой представляет “пятое колесо” в телеге власти?





- “Давайте говорить прямо – все, кто работает в администрации, обязаны думать в одной тональности”. Эти слова только подтверждают то, как диктатура форматирует людей. У них не должно быть своего мнения, своей позиции. Они должны жить диктатурой, укреплять ее, вбивать в головы других. Там нет и не может быть людей с другими взглядами.





- Что на самом деле сказала Наталья Эйсмонт в своем интервью?





- Не сказала – она пропела гимн диктатуре. Думаю, Лукашенко стоит прислушаться к словам Эйсмонт и внести изменения в Конституцию Беларуси. Нужно заменить слова «демократическое государство» и «республика» на слово «диктатура» – и все станет на свои места.





- Кому адресован этот гимн? На какую реакцию рассчитывала автор?





- Я не думаю, что эти слова кому-то адресованы, это ее личное, глубокое восприятие действительности. Она высказала то, во что действительно верит.







