ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диктатура с симпатичным лицом Эйсмонт. “Республику” пора менять на “диктатуру”?

09.03.2019 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пресс-секретарь напомнила Европе, чем на самом деле является политический режим Лукашенко.

Диктатура с симпатичным лицом Эйсмонт. “Республику” пора менять на “диктатуру”?
Минск, 25 марта 2017 года, @franakviacorka
“За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд“.

Историческую фразу произнесла пресс-секретарь беларуского руководителя Наталья Эйсмонт по телеканалу ОНТ. Кому адресовано столь шокирующее заявление? Народу, который бежит от хваленой диктатуры, а не имея такой возможности – задыхается здесь?

Размышляет доктор политических наук Павел Усов.

- Пресс-секретарь Лукашенко на всю страну с упоением рассказывает о диктатуре в Беларуси, о том, что пора уже такую славную диктатуру на экспорт пустить. Это дремучая шутка или сказано серьезно?

- Диктатура с лицом Эйсмонт. Симпатичная, правда? Наверное, самый лучший способ украсить диктатуру – сделать ее миловидной снаружи. Ну, кто может подумать, что за такой улыбкой, слегка наивной, может скрывается жесткая тирания, которая способна калечить и уничтожать людей?

Но это была не реклама, слова Эйсмонт – это несознательное проявление невежества в понимании того, чем является диктатура. Хвалить диктатуру может только безумец или глупец.

К тому же Беларусь издавна известна Европе как последняя диктатура. Как-никак, вот уже 25 лет у власти находится один человек. С другой стороны, Эйсмонт сделала хорошую работу, она напомнила Европе (которая стала забывать суть вещей в Беларуси), чем является политический режим Лукашенко. Это – диктатура.

- Наталья Эйсмонт – молодая женщина, 35-ти лет. Чем же ее пленила диктатура?

- Эйсмонт всю свою сознательную жизнь функционировала при правлении (диктатуре) Лукашенко. Она дитя этой диктатуры. Она была способна найти свое место в этой системе, согласилась ее обслуживать, сделала карьеру и всем обязана диктатуре. Отсюда ее искреннее восхищение этой системой, восхищение Лукашенко как сильным правителем и дарителем (патроном). Другими словами, она принадлежит диктатуре, без нее она никто и ничто.


- Трудно ожидать от подчиненного критики в адрес своего босса. Но не перестаралась ли Эйсмонт с “масштабом личности, масштабом мысли” Лукашенко?

- Диктатура портит людей, извращает их сознание и восприятие, превращает в послушных, ничего не понимающих рабов. Если бы Эйсмонт думала иначе, верила бы во что-то другое, ее не было бы в окружении Лукашенко. Поэтому она ничего не преувеличила, для нее для нее Лукашенко – великий человек, а диктатура – величайшее достижение. Абсурд? Увы, такова реальности человека, вырасшего несвободным

- Непонятно, то ли сознательно, то ли ничего не подозревая, Эйсмонт раскрыла тайну функционирования администрации президента. Что же собой представляет “пятое колесо” в телеге власти?

- “Давайте говорить прямо – все, кто работает в администрации, обязаны думать в одной тональности”. Эти слова только подтверждают то, как диктатура форматирует людей. У них не должно быть своего мнения, своей позиции. Они должны жить диктатурой, укреплять ее, вбивать в головы других. Там нет и не может быть людей с другими взглядами.

- Что на самом деле сказала Наталья Эйсмонт в своем интервью? 

- Не сказала – она пропела гимн диктатуре. Думаю, Лукашенко стоит прислушаться к словам Эйсмонт и внести изменения в Конституцию Беларуси. Нужно заменить слова «демократическое государство» и «республика» на слово «диктатура» – и все станет на свои места.

- Кому адресован этот гимн? На какую реакцию рассчитывала автор?

- Я не думаю, что эти слова кому-то адресованы, это ее личное, глубокое восприятие действительности. Она высказала то, во что действительно верит.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь напомнила Европе, чем на самом деле является политический режим Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тройное убийство в Лунинецком районе: подозреваемый выстрелил себе в голову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика