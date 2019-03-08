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Беларусь оказалась на 48-м месте в мире по стоимости мобильного интернета

09.03.2019 13:06 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь оказалась на 48-м месте в мире по стоимости мобильного интернета

В рейтинге британской исследовательской компании Cable.co.uk, оценивающем стоимость мобильного интернета в разных странах мира, Беларусь заняла 48-ю позицию.

По данным рейтинга, белорусским пользователям 1 Гб обходится в среднем в $2,36. В России - $0,91 (12 место), в Украине - $0,51 (4 место), в Польше - $1,32 (21 место), в Литве - $2,06 (41 место), а в Латвии - $7,12 (141 место), сообщает Thinktanks.by.

Самый дешевый мобильный интернет доступен жителям Индии, Кыргызстана и Казахстана. А самый дорогой - в Зимбабве (1 Гб за $75,2), Греции ($32,71) и Чаде ($23,33). 

Любопытно, что граждане Индии могут выбирать из 57 тарифных планов, а средняя стоимость гигабайта информации здесь – $ 0,26.

10 стран с самым дешевым мобильным интернетом:

1.    Индия,
2.    Кыргызстан,
3.    Казахстан,
4.    Украина,
5.    Руанда,
6.    Судан,
7.    Шри-Ланка,
8.    Монголия,
9.    Мьянма,
10.    Республика Конго.

 
 
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В рейтинге британской исследовательской компании Cable.co.uk, оценивающем стоимость мобильного интернета в разных странах мира, Беларусь заняла 48-ю позицию.
 
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