Беларусь оказалась на 48-м месте в мире по стоимости мобильного интернета





В рейтинге британской исследовательской компании Cable.co.uk, оценивающем стоимость мобильного интернета в разных странах мира, Беларусь заняла 48-ю позицию.

По данным рейтинга, белорусским пользователям 1 Гб обходится в среднем в $2,36. В России - $0,91 (12 место), в Украине - $0,51 (4 место), в Польше - $1,32 (21 место), в Литве - $2,06 (41 место), а в Латвии - $7,12 (141 место), сообщаетСамый дешевый мобильный интернет доступен жителям Индии, Кыргызстана и Казахстана. А самый дорогой - в Зимбабве (1 Гб за $75,2), Греции ($32,71) и Чаде ($23,33).

Любопытно, что граждане Индии могут выбирать из 57 тарифных планов, а средняя стоимость гигабайта информации здесь – $ 0,26.

10 стран с самым дешевым мобильным интернетом:

1. Индия,

2. Кыргызстан,

3. Казахстан,

4. Украина,

5. Руанда,

6. Судан,

7. Шри-Ланка,

8. Монголия,

9. Мьянма,

10. Республика Конго.