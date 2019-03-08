8 марта в Слуцке побит температурный рекорд дня





В пятницу, 8 марта, к полудню метеостанция «Слуцк» зафиксировала температуру воздуха в +13,2°С. Это почти на 3 градуса больше, чем было когда-либо зафиксировано за 50 лет наблюдений.

Предыдущий максимум дня был в 2016 году, тогда воздух в Слуцке прогрелся до +10,5°C. Самым холодным 8 марта было в далеком 1964-м году — тогда температура упала до -35,4°C.

Что касается погоды на ближайшие дни, в Беларуси ожидается похолодание. В воскресенье температура опустится до +5°C, пройдут дожди, усилится ветер порывами до 20 м/с.

В понедельник сохранится ветреная погода, сохранится дождливая погода, возможен мокрый снег, метель, налипание мокрого снега. Воздух в Слуцке прогреется до +3 градусов, ночью около нуля.

Неустойчивая погода с осадками и ночными температурами в пределах 0°C сохранится как минимум до середины недели.



Slutsk-Gorod.by