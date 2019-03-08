На 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш

Как стало известно, 9 марта не стало 96-летнего актера театра и кино Владимира Этуша. По информации ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла КРОКА, артист скончался в медучреждении, куда он был доставлен 8 марта.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Сразу после начала Великой Отечественной войны записался добровольцем на фронт. В 1943 году после тяжелого ранения был комисован. Окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина. Через 42 года Владимир Этуш стал ректором этого знаменитого театрального училища.

В 1966 году к Владимиру Этушу пришла народная слава благодаря роли товарища Саахова в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Белорусскому зрителю артист также известен ролями в кинолентах «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». В 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания Народного артиста СССР.

Дата и место прощания с Владимиром Этушем пока не сообщаются.