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Европейский Центробанк ухудшил прогноз роста экономики еврозоны

09.03.2019 12:22 — Разное | Ежедневник  
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Европейский Центробанк ухудшил прогноз роста экономики еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста экономики еврозоны (объединяет 19 европейских стран) на 2019 год с 1,7 до 1,1 процентов и на 2020 год – с 1,7 до 1,6 процентов.

Прогноз на 2021 год подтвержден на уровне 1,5%. Об этом сообщил президент ЕЦБ Марио Драги, сообщает Reuters.

Вместе с тем регулятор улучшил прогноз по инфляции: на 2019 г. – до 1,2% с 1,6%, на 2020 г. – до 1,5% с 1,7%, на 2021 г. – до 1,6% с 1,8%. Понижение прогноза отражает более сдержанные краткосрочные перспективы экономического роста, отметил Драги.

Руководитель европейского финансового регулятора обратил внимание на сохраняющуюся неопределенность, связанную с геополитическими факторами, угрозу протекционизма на мировых рынках и замедление экономик развивающихся стран.

 
 
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста экономики еврозоны (объединяет 19 европейских стран) на 2019 год с 1,7 до 1,1 процентов и на 2020 год – с 1,7 до 1,6...
 
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