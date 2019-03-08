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Оставшиеся без электричества венесуэльцы не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность - СМИ

09.03.2019 12:24 — Разное | Интерфакс  
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Жители Венесуэлы, уже около суток остающиеся без электроэнергии, опасаются, что могут остаться без крайне важной для них мобильной телефонной связи, сообщают в субботу латиноамериканские СМИ.

С момента начала отключений электричества многие люди не могут подзарядить мобильные телефоны.

Колумбийская газета "Тьемпо" отмечает, что мобильная связь и, в частности, мессенджеры, нужны гражданам Венесуэлы для того, чтобы в случае опасности предупреждать полицию и родных. Это особенно актуально с учетом высокого уровня преступности в стране.

Операторы мобильной связи Венесуэлы в условиях "блэкаута" сработали лучше, чем ожидалось, пишет "Тьемпо". Тем не менее, перебоев избежать не удалось.

Ещё одна проблема - больницы, персонал которых не может эффективно работать без надежного электроснабжения. Как подчеркивает издание, с ноября 2018 года по февраль 2019 года в Венесуэле 79 пациентов скончались в больницах из-за последствий перебоев в электроснабжении.

 
 
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Жители Венесуэлы, уже около суток остающиеся без электроэнергии, опасаются, что могут остаться без крайне важной для них мобильной телефонной связи, сообщают в...
 
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