Азаренко не смогла обыграть Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

В матче второго круга престижного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе волей жребия встречались две бывшие первые ракетки мира, которые недавно стали мамами и вернулись на корт. Белоруске Виктории Азаренко (48-е место в рейтинге WTA) противостояла американка Серена Уильямс (10).

Матч получился довольно напряженным. Каждая из соперниц имела шанс на победу, однако сильнее в итоге оказалась американка. Виктория Азаренко уступила в двух сетах – 5:7, 3:6.

Несмотря на поражение, наша теннисистка настроена оптимистично: «Чувствую, что прибавляю от недели к неделе после «Australian Open». Думаю, сделала шаг вперед на турнире в Акапулько, даже несмотря на то что не достигла результата, которого хотела <…>. Всегда говорила: Серена подталкивает меня демонстрировать лучший теннис. Сегодня был хороший, высококачественный матч. На самом деле не чувствую себя проигравшей. Хотя она действительно победила. Она заслужила победить».

Таким образом, Виктория Азаренко покидает турнир в Индиан-Уэллсе. Ранее белоруска в паре с украинкой Элиной Свитолиной проиграла в матче первого круга парного разряда соревнований.

Покидает турнир и Александра Саснович (34). В матче второго круга одиночного разряда белоруска неожиданно уступила менее рейтинговой украинке Катерине Козловой (114), пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию – 4:6, 6:2, 0:6. Отметим, что в нынешнем сезоне Александра Саснович получает как никогда много «баранок» от соперниц. Сразу семь из 15 проигранных сетов в 2019 году белоруска отдала «под ноль». Что означает термин «баранка» в теннисе?

Не смогла пробиться во второй раунд парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе Лидия Морозова. В дуэте с японкой Сюко Аоямой белоруска уступила тандему из Тайваня Хао Чин Чань / Ю Чань – 2:6, 3:6.

Борьбу в Индиан-Уэллсе из белорусок продолжает лишь Арина Соболенко (9). 9 марта во втором круге соревнований одиночного разряда наша спортсменка сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович (44). Кроме того, Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс продолжает выступление в парном разряде.

В мужском одиночном турнире в Индиан-Уэллсе единственный представитель Беларуси Илья Ивашко уступил аргентинцу Гвидо Андреоцци уже в первом круге соревнований.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 марта.