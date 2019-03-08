В Лунинецком районе фура насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу вне перехода

Мужчина погиб под колесами фуры в Лунинецком районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Смертельный наезд произошел 8 марта, около 03.00, на 379-м километре трассы М10. Здесь 35-летний водитель, управляя седельным тягачом DAF в составе с полуприцепом, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 72-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.