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В Лунинецком районе фура насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу вне перехода
Мужчина погиб под колесами фуры в Лунинецком районе. Об этом
Смертельный наезд произошел 8 марта, около 03.00, на 379-м километре трассы М10. Здесь 35-летний водитель, управляя седельным тягачом DAF в составе с полуприцепом, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП 72-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 8 марта, около 03.00, на 379-м километре трассы М10.
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