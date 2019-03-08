«Деньги вложим в образование детей». Сотрудница райисполкома из Лиды выиграла в розыгрыше призов от «Евроопт» 50 тысяч рублей





Накануне Международного женского дня прошел очередной тур игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Один из главных призов уехал в Лиду.

Грандиозный приз в 100 000 рублей выиграла Мария Добрякова, мама в декретном отпуске из агрогородка Лесной Минского района. Белоснежные внедорожники отныне принадлежат библиотекарю Анастасии Андреевой из городского поселка Шарковщина Витебской области, маме в декрете Ирине Сергеевой из Гродно и сотруднику госорганов Елене Мирончик из Минска.

Крупные суммы по 50 000 рублей достались сотруднику райисполкома Ольге Камеш из Лиды и мастеру по маникюру Алесе Козловой из Речицы.

Ольга Камеш, главный специалист отдела пенсий и пособий райисполкома из Лиды Гродненской области, даже подумать не могла, что станет одной из победительниц игры «Удача в придачу!».

– Уже не помню точно, сколько лет играю, но ни разу еще ничего не выигрывала, даже шоколадку. Поэтому первой мыслью было: не верю, да не может быть, чтобы такое случилось со мной! Зато потом уже, когда убедились, что все правда, кричали «Ура!» всей семьей, – смеется сегодня она.

Конечно, выиграть 50 000 рублей – это небывалая удача. А всего-то зашли в воскресенье за тортиком и конфетами для детей. «Товаром удачи», кстати, стала шоколадка. Вот такая сладкая получилась победа!

– Как распорядимся выигранной суммой? Даже сложно сообразить сразу, ведь мы не рассчитывали, что она у нас появится. Может быть, вложим в образование детей… – размышляет Ольга Камеш. – Оказывается, вот так в жизни бывает, даже когда не ждешь, так что испытать свою удачу точно стоит!