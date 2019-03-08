Трагедия в Лунинце: 8 марта мужчина застрелил свою тещу, жену и ее брата

Резонансное убийство произошло вечером 8 марта в Лунинце. В милицию поступило сообщение от женщины о том, что в отношении нее совершаются противоправные действия.

На место вызова прибыли правоохранители. Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, милиционеры обнаружили тела троих человек с огнестрельными ранениями.

Выяснилось, что в доме разыгралась семейная драма. 66-летний мужчина поссорился со своей семьей и схватился за ружье. По предварительной информации, он выстрелил в свою 78-летнюю тещу, 56-летнюю супругу и ее 50-летнего брата. Все трое от полученных ранений скончались на месте происшествия.

Затем мужчина выстрелил себе в голову, однако остался жив. Сейчас подозреваемый в тройном убийстве находится в больнице. К нему приставлен конвой.

По факту убийства в отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Примечательно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался, а разрешения на хранение оружия он не имел. Ведется следствие.