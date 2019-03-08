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9 марта 2019 года к бюсту Тараса Шевченко в Бресте были возложены цветы
09.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
9 марта 2019 года в Бресте прошла церемония возложения цветов к бюсту Тараса Шевченко по случаю 205-летия со дня рождения классика украинской литературы.
В этот день общественность города традиционно собралась у его бюста на бульваре имени Тараса Шевченко. В чествовании принял участие консул-руководитель Консульства Украины в Бресте Анатолий Диденко. Традиционное возложение цветов продолжилось чтением стихов украинского поэта.
Памятник в Бресте был воздвигнут в 2002 году. Он был получен в дар от Черкасской области, родины поэта.
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9 марта 2019 года в Бресте прошла церемония возложения цветов к бюсту Тараса Шевченко по случаю 205-летия со дня рождения классика украинской литературы. В этот...
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