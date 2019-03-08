Прошел Афган, вернул брестскому «Динамо» имя, пугал игроков армией. Бывший военком хочет возглавить белфутбол

Сейчас Владимир Базанов – депутат.



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27 марта у белорусского футбола появится новый руководитель. В четверг вечером АБФФ прекратила регистрировать претендентов на смену Сергею Румасу, но список кандидатов пока не оглашает.

Пока участие в выборах подтвердили только генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик и депутат Владимир Базанов, которые официально подали документы. Владимира Александровича выдвинула Федерация футбола города Минска, от которой восемь лет назад баллотировался Румас.

Чуть ранее пресса среди желающих побороться за высокую должность называла тренера Людаса Румбутиса, агента Владимира Косаковского и бывшего нападающего сборной Виталия Кутузова. Также о намерениях включиться в гонку заявлял журналист Николай Ходасевич, но позже отказался от этой затеи. Румбутис также опроверг, что идет на выборы, и назвал информацию бредом.

По сравнению с Вергейчиком Базанов – менее футбольный человек, но обладает большим опытом на государственной службе. 61-летний уроженец Вологодской области по профессии военный, а последние полтора десятка лет занимается депутатской работой. Два с половиной года на должности председателя брестского «Динамо» – весь его футбольный опыт. Но чиновник не скрывает, что любит спорт.

Служил в Афганистане и вез жену в роддом на боевом «Урале»

Базанов связан с армией с детства. Сначала прошел Ленинградское суворовское училище, а потом закончил Коломенское высшее артиллерийское училище и Военно-артиллерийскую академию им. Калинина.

В 1980 году попал в Афганистан, где несколько лет прослужил командиром огневого взвода артбатареи. После Афганистана транзитом через Забайкалье и ГДР Базанов оказался на Витибщене, откуда родом его мать и жена.



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Базанов в Афганстане

В Беларуси россиянин перешел на службу в систему военных комиссариатов. В 1999 году Базанова назначили главным военкомом Брестской области. На этой должности будущий депутат проработал до 2012 года и дослужился до звания полковника.

Супруга, с которой Базанов создал семью после возвращения с войны, стойко переносила тяготы армейской жизни и путешествовала вместе с мужем. Даже в роддом она ехала на боевом «Урале». «Самый счастливый день в жизни? Свадьба. Я люблю свою жену. Она у меня декабристка. Еще запомнилось, как в Забайкалье я вез ее в роддом на боевом «Урале» – это тоже было счастье», – рассказывал Владимир Александрович в одном из интервью.

Вернул брестскому «Динамо» имя и отправлял футболистов в армию

После перевода в Брест Базанов стал интересоваться местной командой и ходить на ее матчи. Вскоре главному военкому области руководство «Динамо» предложило сотрудничество. Сначала россиянин по приглашению Владимира Шишко вошел в правление клуба, а в июле 2010-го стал председателем.

Рады новому руководителю были не все. Глава местной Федерации футбола Евгений Троцюк негативно отнесся к идее назначения военного комиссара. Троцюк был единственным, кто проголосовал против и впоследствии критиковал Базанова за кризис в клубе.



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Период ветерана Афганистана действительно вышел не самым удачным для брестчан. Сезон-2010, по ходу которого военный принял клуб, Брест закончил на пятой месте. Следующие два «бело-голубые» боролись за выживание и спасались от вылета лишь перед финишем.

Кроме невнятных результатов «Динамо» испытывало проблемы с финансам и нерегулярно платило игрокам. В конце чемпионата-2012 сумма долга перед игроками составляла по разным сведениям от 90 до 180 тысяч долларов.

Еще одна проблема, с которой столкнулся клуб в ту пору – спор с БФСО «Динамо», которое потребовало с клуба ежемесячную компенсацию за использование бренда. Поэтому 2012 год команда провела под названием «Брест». В конце концов брестчанам удалось отвоевать имя и его узаконить. Большую роль в этом успехе сыграл именно председатель правления.

«Работа по возвращению старого названия делалась для болельщиков. Ведь они на протяжении всего сезона были с командой. На каждом матче у фанатов был баннер «Наше имя «Динамо». Было видно, что людям нужно именно это название. Я внес львиную долю усилий в возвращение клубу старого имени. Процесс начался с момента переименования в ФК «Брест». И в конце сезона на общем клубном собрании объявили о том, что команда теперь называется «Динамо-Брест», – говорил Базанов.

При Базанове кадровая ситуация в «Динамо» тоже была не лучшей. За два года клуб отправил в отставку Юрия Пунтуса и потом Сергея Ковальчука. Уходили и лидеры. Роман Василюк укатил в «Минск», пробивавшийся в еврокубки, Эдгара Олехновича, Евгения Гайдучика и Дмитрия Мозолевского переманил БАТЭ. Владимир Хващинский тоже был в шаге от переезда в Борисов, но клубный босс его не отпустил.

Страдал состава брестчан, как ни удивительно, еще и из-за армии. Бывший главный военком области не изменял принципам даже по отношению к своим футболистам, не давая им особых поблажек в службе. Базанов спокойно отправил в резерв Игоря Бурко и еще трех игроков.

«Каждый мужчина должен служить в армии. Пришло время Бурко – значит, пора отдать долг родине. Если бы Игорь не отправился служить, то это с моей стороны как бывшего военного комиссара было не правильно. Игорь побывает в армии и поймет, что лучше играть, чем служить. Он будет еще более профессионально относиться к своей карьере», – объяснял председатель «Динамо».



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Расставание с Брестом у игроков не всегда проходило гладко. Например, у Олехнович в последние месяцы в клубе испортились отношения с Базановым, причем игрок сам не понимал из-за чего.

«Мы победили в каком-то матче. Дома это было, в Бресте. До окончания срока действия моего контракта с «Динамо» оставалось меньше полугода. Я вышел из раздевалки на позитиве. И тут мы пересеклись с Базановым. Он мне ни привет, ничего. Только: «Учи устав». Типа готовься к армии.

Честно, мне просто стало смешно. Насколько я знаю, Бресту все же дали какие-то деньги за меня. К тому же я со всем уважением относился к болельщикам, городу, клубу и команде. Тем более я не тихушничал. Все в клубе знали о моем желании перебраться в Борисов. И я говорил, что хочу расстаться нормально, без скандалов. И тут «учи устав»… Команда-то победила. Неприятно, конечно. Ну да ладно», – вспоминал Олехович.

Смешанные чувства от работы с Базановым остались и у Александра Лебедева. Полузащитник при Пунтусе был основным, но после отставки тренера хавбека из клуба тоже попросили, хотя у Ковальчука претензий к нему не было.

«После Пунтуса «Динамо» возглавил Сергей Ковальчук. Разговариваю с ним: «Сань, к тебе никаких претензий нет. Работаешь, хорошо смотришься, но Владимир Базанов не хочет тебя видеть. Говорит, мол, пусть отправляются за Пунтусом». Плюс болельщики начали подливать масла в огонь.

На гостевой «Динамо» начали писать комментарии из разряда «убирайте этого Лебедева». Базанов все это читал. Даже не удивлюсь, если он сам писал подобные вещи. Просто там высказывания были один в один с его словами. Мы с ребятами думали написать этому пользователю: «Базанов, давай раскрывай карты, хватит шифроваться», – говорил Лебедев.



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Николай Януш и в вовсе считает, что всю трансферную чехарду Базаев затеял специально, чтобы избавиться от сильных личностей.

«Помню, как Рому Василюка убирали. Пунтус тут ни при чем. Считаю, это все Базанов. Мое мнение: он просто прицепился к Роминой зарплате в десять тысяч. Пришел новый руководитель и сразу же стал считать деньги… Ладно, про коллектив. Леха Бага отвечал за атмосферу. Рома Василюк был носителем традиций. Серега Козак – это вообще стержень. Рому с Сережей как убрали, так в 2011-м команда и посыпалась. Молодежи не с кого пример брать. А Козак мог и подзатыльник прописать, воспитывал… Базанову просто сильные личности мешали. Вот он и провел чистку. Атмосфера умерла», – рассказывал Януш.

Разумеется, во времена Базанова из Бреста не только уходили. Пожалуй, самый известны трансфер военного комиссара – Давид Лазари. Бразилец очаровал город над Бугом своей игрой в сезоне-2011, в котором забил восемь голов и сделал пять ассистов, а потом убежал из Беларуси.

В 2012-м Базанов по собственному желанию ушел из «Динамо», чтобы сосредоточиться на должности в Национальном собрании. Свое решение расстаться с футболом он объяснил так: «Думаю, его могут возглавить более достойные люди. Отойти от футбольных дел было исключительно моим желанием. Я выполнил задачу на сезон, вернул клубу имя «Динамо». От решения финансовых проблем я не ухожу. Погасить задолженности перед игроками для меня дело принципа».

Сейчас занимается депутатской работой и представляет Беларусь в межгосударственным организациях



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После ухода из клуба Базанов переехал в Минск, где активно занялся государственной службой. Бывший военком является депутатом Палаты представителей Национального собрания, членом Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, входит в состав Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и возглавляет Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане.

Базанов ведет активную общественно-политическую деятельность в Брестской области (депутатом от этого региона и является). Владимир Александрович посещает школы и университеты, выступает на научных конференциях по безопасности, ходит на присяги, встречается с населением и участвует в различных республиканских и областных мероприятиях.

Деятельность экс-председателя брестского «Динамо» не ограничивается его избирательным округом. Например, в 2017-м ко Дню победы он вместе с волонтерами БРСМ навел порядок на захоронении советских солдат в польской деревне Воскшенице Бяльского повета.

Базанов также представляет Беларусь и в более крупных международных мероприятиях. В декабре 2018-го бывший военком летал в Вашингтон на парламентский форум по вопросам разведки и безопасности, в котором принимали участие делегаты из 80 стран. Кроме того депутат регулярно участвует в заседаниях ОДКБ и других собраниях органов СНГ.



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Любит лыжи и вообще весь спорт

Базанов, как и большинство белорусских чиновников, популяризирует спорт собственным примером – бегает за команду Палаты представителей в традиционной «Минской лыжне». Правда, в этом году мероприятие прошло без него. Лыжами уроженец России увлекся еще в молодости, когда представлял училище на соревнованиях среди советских военных академий. Однажды даже стал чемпионом в гонке на 10 км.

«Очень положительно отношусь к спорту. Я капитан команды парламента по лыжам, увлекаюсь ездой на велосипеде. Люблю играть в футбол, волейбол. В свое время занимался легкой атлетикой. А еще я – болельщик брестского «Динамо». Для любого горожанина это команда, которая играла во второй лиге СССР, которая никогда не покидала белорусскую Высшую лигу. Я около трех лет был председателем правления клуба. Народ любит футбол, и, естественно, «Динамо» надо всячески поддерживать», – говорил Базанов в интервью в 2016-м.

Фото: house.gov.by, nadbugom.by, vb.by, dynamo-brest.by, vsr.mil.by