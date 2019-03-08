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Особенный показ: в Минске воспитанники домов-интернатов вышли на подиум

09.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске на подиум вышли воспитанники домов-интернатов. Коллекции одежды для детей разработали известные белорусские дизайнеры, сообщает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Подруги Лена и Карина крутятся перед зеркалом и записывают видео на телефон. Сегодня юные блогеры участвуют в модном показе. Им есть, что рассказать. Макияж, прически, наряды от белорусских дизайнеров – эмоций море.

«Когда мне показали это платье, то я подумала, что это точно мое. Потому что я люблю синий цвет», – говорит воспитанница Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями развития Карина Шевернович.

«У меня тоже было такое же чувство, как у Карины, потому что спортивный стиль – это то, что мне нравится», – говорит другая воспитанница Елена Лысенко.

Вместе с девочками на подиум выходят и другие воспитанники Ивенецкого дома-интерната. Быть моделью для многих не в новинку.

«Мы принимаем участие второй год. Дети собирались давно. Всегда с ответственностью относятся к любому выступлению», – говорит директор дома-интерната Елена Петрашкевич.

Модный показ назвали «Цветные сны». Каждый выход детей – как маленький спектакль, со своей историей и красками.

«На сцену выходят 120 детей, с ними работают 50 волонтеров. Мы заинтересованы в том, чтобы шла не только инкультурация детей, но и чтобы они интегрировали в обычную жизнь», – говорит куратор волонтерского клуба Анжелика Байко.

Над костюмами работала команда отечественных дизайнеров. Каждое платье – эксклюзив. Учитывали и ткань, и фасон, и цвет наряда. Например, для слабовидящих детей специально шили из более ярких и фактурных материалов.

«Самое главное, что им нравится по ощущениям. Выезжали на примерки, под их особенности фигуры. Старались скрыть некоторые нюансы и сделать так, чтобы им было комфортно», – говорит дизайнер Анастасия Фалькович.

Мечта организаторов модного показа – наладить массовый пошив одежды для детей с особенностями и сделать моду доступной каждому.

После показа все платья и костюмы дизайнеры подарили детям.



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Теги: Минск
 
 
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Коллекции одежды для детей разработали известные белорусские дизайнеры.
 
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