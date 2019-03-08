Кражи, психотропы, мошенники. Криминальная неделя с 25 февраля по 3 марта в Кореличском районе принесла 3 уголовных дела

Оперативка за период с 25 февраля по 3 марта

(по материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК)





За прошедшую неделю на территории Кореличского района возбуждено 3 уголовных дела, одно из которых по линии уголовного розыска, второе – по линии других служб. Третье уголовное дело возбуждено по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми. К административной ответственности привлечено 95 правонарушителей, из них по линии ГАИ – 84.

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В некоторых случаях совместное распитие спиртных напитков чревато печальными последствиями для хозяина квартиры. В данном случае в результате мошенников жертвой недобропорядочных гостей стала 38-летняя жительница г.п. Кореличи, которая 23 декабря после ухода наглядно знакомых гостей обнаружила пропажу дорогостоящего мобильного телефона. В отношении неизвестных злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.1 УК РБ («Кража»).

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25 февраля в отношении 27-летнего жителя д. Трощицы возбуждено уголовное дело по ст. 212 ч. 2 УК РБ («Хищение путем использования компьютерной техники»), который, воспользовавшись ранее похищенной картой, рассчитался ею за продукты питания в одном из магазинов г.п. Мир.

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Еще одно уголовное дело возбуждено в последние дни февраля по ст. 328 ч. 1 УК РБ («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). 1 февраля в доме 33-летнего жителя д. Сервечь были обнаружены две таблетки лекарственного препарата «Релиум», содержищих в своем составе психотропное вещество, которые он хранил без цели сбыта.