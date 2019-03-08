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Оранжевый уровень опасности. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Новости Беларуси. Белгидромет предупреждает о погодной опасности. Из-за сильного ветра в стране уже третьи сутки действует штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местами порывы достигают 20 м/с. На 3-5 градусов в разных областях опустились столбики термометров. А в некоторых регионах 9 марта возможен мокрый снег.
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Новости Беларуси. Белгидромет предупреждает о погодной опасности. Из-за сильного ветра в стране уже третьи сутки действует штормовое предупреждение, сообщили в...
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