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Оранжевый уровень опасности. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

09.03.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белгидромет предупреждает о погодной опасности. Из-за сильного ветра в стране уже третьи сутки действует штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местами порывы достигают 20 м/с. На 3-5 градусов в разных областях опустились столбики термометров. А в некоторых регионах 9 марта возможен мокрый снег.

Оранжевый уровень опасности. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
 
 
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Новости Беларуси. Белгидромет предупреждает о погодной опасности. Из-за сильного ветра в стране уже третьи сутки действует штормовое предупреждение, сообщили в...
 
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