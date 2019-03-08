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В ожидании. Макс Корж станет отцом во второй раз

09.03.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На днях супруга белорусского певца Макса Коржа Татьяна разместила в Instagram фото, на котором она мягко касается своего округлевшего живота.  

Свою публикацию женщина сопроводила хештегом «вожидании». Судя по всему, пополнение в семье случится довольно скоро.  

Макс и Татьяна поженились в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Эмилия.  

В ожидании. Макс Корж станет отцом во второй раз
Фото: instagram.com/tatsianakorzh  

Летом прошлого года мы собрали детские фотографии нынешних знаменитостей.  

«Если бы этот пацан на фотке знал теперешний расклад, он бы просто офигел от счастья» (здесь подробнее).  
 
 
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Новости Беларуси. На днях супруга белорусского певца Макса Коржа Татьяна разместила в Instagram фото, на котором она мягко касается своего округлевшего живота.   Свою...
 
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