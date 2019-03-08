|
В ожидании. Макс Корж станет отцом во второй раз
Новости Беларуси. На днях супруга белорусского певца Макса Коржа Татьяна разместила в Instagram фото, на котором она мягко касается своего округлевшего живота.
Свою
Макс и Татьяна поженились в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Эмилия.
Летом прошлого года мы собрали детские фотографии нынешних знаменитостей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На днях супруга белорусского певца Макса Коржа Татьяна разместила в Instagram фото, на котором она мягко касается своего округлевшего живота. Свою...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)