В ожидании. Макс Корж станет отцом во второй раз

Новости Беларуси. На днях супруга белорусского певца Макса Коржа Татьяна разместила в Instagram фото, на котором она мягко касается своего округлевшего живота.

Свою публикацию женщина сопроводила хештегом «вожидании». Судя по всему, пополнение в семье случится довольно скоро.

Макс и Татьяна поженились в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Эмилия.



Фото: instagram.com/tatsianakorzh

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