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Полина Гагарина сорвала спину во время участия в китайском песенном конкурсе
Новости России. Во время выступления в Китае российская певица и модель Полина Гагарина сорвала спину.
«Я уже сняла следующий эпизод, который дался мне, как вы поняли, здоровьем. Я серьёзно сорвала спину и еле передвигаюсь. Но стоять могу, а значит и петь», –
Исполнительница не теряет оптимизма, хотя признаёт, что с танцами могут возникнуть сложности.
«Но я что-нибудь придумаю», – заверила Гагарина.
Артистка приехала в Китай, чтобы принять участие в конкурсе Singer. В данном шоу выступать могут только уже состоявшиеся певцы. Россиянка была тепло принята китайской аудиторией и имеет все шансы на победу.
Зимой 2019 года дочка Полины впервые посетила концерт мамы.
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Новости России. Во время выступления в Китае российская певица и модель Полина Гагарина сорвала спину. «Я уже сняла следующий эпизод, который дался мне, как вы...
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