В Каменце подвели итоги 2018 года на собрании хозактива

21 февраля в Каменецком районном Доме культуры состоялось собрание хозяйственного актива района по итогам социально-экономического развития за 2018 год и задачах на 2019-й.

С основным докладом перед собравшимися выступил председатель райисполкома Валентин Зайчук. Он поблагодарил всех, кто трудился на благо Каменетчины, – несмотря на довольно напряженный год, район достойно встретил фестиваль «Дожинки-2018» в Высоком…

В работе хозактива также приняли участие председатели райсовета депутатов Ирина Нигериш и комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский. С докладами в соответствии с курируемой сферой деятельности выступили заместители председателя райисполкома Александр Михальчик, Вячеслав Ковальчук, Андрей Покало и Денис Шпак. На собрании хозактива присутствовали члены райисполкома, депутаты районного Совета депутатов, председатели горсельисполкомов, руководители предприятий, организаций, учреждений района и их заместители, руководители общественных организаций.

Промышленность, экспорт и инвестиции

В промышленном секторе района по итогам 2018 года обеспечен рост объемов производства лишь на 5,2%. Произведено промышленной продукции на сумму 250,85 млн. руб. Начато производство инновационной продукции.

За январь-декабрь 2018 года на экспорт поставлено товаров на сумму 67 млн. долл. США при темпе в 81%.

Влияние на объем экспорта оказало введение временных ограничений на отправку товаров в Российскую Федерацию в отношении СОАО «Беловежские сыры», ПУП «Каменецкий сыродельный завод», ОАО «Беловежский» (свинина). В январе-декабре 2018 года предприятия и организации района осуществляли экспорт товаров в 24 страны мира, в том числе 9 стран СНГ, 15 стран вне СНГ.

За 2018 год в район поступило 3,25 млн. долл. США иностранных инвестиций, что почти в 2 раза больше, чем в 2017-м. Фактически прямые иностранные инвестиции привлекали 14 организаций с долей иностранного капитала. В 2019-м планируется освоение инвесторами выделенных земельных участков под строительство транспортно-логистических площадок в районе железнодорожной станции Высоко-Литовск.

За счет строительства новых торговых объектов и перепрофилирования других площадей открыто 13 торговых объектов торговой площадью 1460 м2. В 2019 году в торговле будет продолжена работа по развитию сети, планируется открытие 2 новых значимых объектов: фирменного магазина Березовского мясокомбината в Каменце и нового магазина ОАО «Беловежский» в Высоком.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников отраслей экономики за 2018-й составила 800,1 руб.

Сельское хозяйство

Всего произведено валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 217 млн. руб.

Зерна намолочено 347 тыс. т, рапса получили всего 25 тыс. т, сахарной свеклы – 388 тыс. т, картофеля накопано более 45 тыс. т.

Валовое производство молока возросло на 7,8% и составило 125 тыс. т – это 3 место в области и 6-е в республике.

Заготовлено кормов на условную голову скота 36 ц к. ед., в т. ч. травяных 26,4 ц. к. ед., это на 3,4 ц меньше уровня 2017-го.

В сельхозорганизациях трудятся 3809 человек. Их среднемесячная заработная плата за 2018-й – 786 рублей, что на 21% больше уровня 2017 года. Это 2 место в области.

Около 3% в производство сельхозпродукции в районе вносят крестьянские фермерские хозяйства.

В текущем году будет продолжена работа по строительству молочно-товарных ферм в «Савушкиной пуще», «Агро-Заречье», «АгроПелище», «АгроНиве»; реконструкции МТФ Минковичи в ОАО «Беловежский» с расширением до 1000 голов дойного стада; капитальный ремонт с модернизацией еще 8 животноводческих ферм.

Строительство

В 2018-м обеспечена положительная динамика роста объемов строительно-монтажных работ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – темп роста в сопоставимых ценах составил 160,4%.

При подготовке к областному фестивалю-ярмарке «Дожинки-2018» на подготовку значимых объектов в Высоком потрачено более 15 млн. руб.

В 2018 году в районе перевыполнено задание по введению в эксплуатацию жилья – 14,1 тыс. м2. Это 64 жилых домов (147 квартир). На 1 февраля т. г. на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в районе состоят 1322 человека. Предстоит ввести 13 тыс. м2 общей площади жилых домов. Для этого планируется строительство 40-квартирного жилого дома по ул.Пионерская в Каменце; 39-квартирной блок-секции 99-квартирного жилого дома в Высоком; 5 жилых домов ОАО «Беловежский»; строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов физлицами; реконструкция административного здания по ул.Строителей, 6А в Высоком.

В 2018-м построены подводящие газопроводы к Каленковичам и Верховичам. В перечень проектирования и строительства газопроводов на 2019 год включены Новицковичи.

Социальная сфера

В системе образования района работает 846 педагогических работников. В 20 учреждениях дошкольного образования – 1308 воспитанников. В 23 учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году обучается 4109 учащихся. 1 сентября 2018-го закрыт учебно-педагогический комплекс Речицкий детский сад-базовая школа.

По итогам минувшего года 46,6% выпускников поступили в вузы, 16,2% учатся в учреждениях профессионально-технического образования, 11,1 % – в учреждениях среднего специального образования. За 2018 год 8 учащихся района стали призерами международных, 45 – республиканских и 110 – областных интеллектуальных и творческих конкурсов.

На обеспечение функционирования учреждений образования использовано 19,6 млн. руб.

В структуру здравоохранения района входит 23 учреждения.

За 12 месяцев в районе родилось 353 ребенка, что на 62 детей меньше, чем в 2017-м. Смертность населения – 95,8%. В Каменецкой ЦРБ работает 726 человек, из них – 108 врачей. Снята острая потребность в нехватке врачебных кадров, но требуются специалисты среднего звена.

На проведение капитального и текущего ремонтов учреждений образования затрачено 967 тыс. руб., на реконструкцию – 1 007 тыс. руб.

Социальная защита. В районе на 1 января 2019-го проживало 599 одиноких пожилых граждан, 3711 одиноко проживающий пожилой гражданин, 2 человека перешагнули 100-летний возраст.

В управлении по труду, занятости социальной защите состоят на учете 10883 получателя пенсий и пособий. Обеспечена полная и своевременная выплата пенсий и пособий. На их выплату израсходовано почти 42 млн. руб.

В 2018 году трудовые пенсии повышались в мае, августе, ноябре в среднем на 5,5%. 2 448 пенсионеров (24% от общего числа получателей пенсий) продолжают работать.

К 2018-2019 учебному году 591 семье оказана единовременная материальная помощь из средств районного бюджета по 35 рублей на каждого учащегося.

Спорт. За 2018 год подготовлено 196 спортсменов массовых разрядов; 11 спортсменов повысили спортивное мастерство до уровня I разряда и получили звание кандидата в мастера спорта.

В списочный состав национальных и сборных команд Республики Беларусь по летним видам спорта на 2018-й включено 12 спортсменов-воспитанников СДЮШОР «Пуща».

За 12 месяцев экспорт туристических услуг составил 2082 тыс. долл. США, темп роста – 94,9%.

Национальный парк «Беловежская пуща» за 2018 год посетил 509 531 турист, Республиканский санаторий «Белая Вежа» – 5610 человек, краеведческий музей «Каменецкая башня» – 17394 человека.

В 2018-м услуги агроэкотуризма оказывали 72 агроусадьбы (из зарегистрированных – 76).

Традиционно торжественная часть собрания хозактива – награждение лучших трудовых коллективов и работников по итогам 2018 года. И, конечно же, концерт от творческих коллективов района.















Подготовила Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.