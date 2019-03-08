В Беларуси 8 марта был побит температурный рекорд дня – 17 градусов тепла

Как сообщили представители Белгидромета, 8 марта был побит температурный рекорд дня. В Брагине столбик термометра достиг отметки в 17 градусов выше нуля.

Так тепло в Женский день в Беларуси не было никогда. Предыдущий рекорд был зафиксирован три года назад. В 2016 году 8 марта в Мозыре было 15,8 градусов тепла.

Примечательно, что накануне были обновлены температурные рекорды в Минске и во всех областных центрах, за исключением Витебска. В столице столбик термометра поднялся до отметки +12,9°C (было +9,8°C в 1990 году), в Бресте – до +15°C (+13,2°C в 2007-м), в Гомеле – до +14,6°C (+13,3°C в 2017-м), в Гродно – до +12,9°C (+11,1°C в 2007-м), в Могилеве – до +12,3°C (+10,9°C в 2017-м).

Отметим, что уже 9 марта ожидается понижение температуры воздуха, а также ветреная погода. В понедельник, 11 марта, погоду будут определять атмосферные фронты, за которыми начнет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавии.