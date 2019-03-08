ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси 8 марта был побит температурный рекорд дня – 17 градусов тепла

09.03.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси 8 марта был побит температурный рекорд дня – 17 градусов тепла
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Белгидромета, 8 марта был побит температурный рекорд дня. В Брагине столбик термометра достиг отметки в 17 градусов выше нуля.

В Беларуси 8 марта был побит температурный рекорд дня – 17 градусов тепла Март в 2019 году ожидается теплее обычного - Белгидромет

Так тепло в Женский день в Беларуси не было никогда. Предыдущий рекорд был зафиксирован три года назад. В 2016 году 8 марта в Мозыре было 15,8 градусов тепла.

Примечательно, что накануне были обновлены температурные рекорды в Минске и во всех областных центрах, за исключением Витебска. В столице столбик термометра поднялся до отметки +12,9°C (было +9,8°C в 1990 году), в Бресте – до +15°C (+13,2°C в 2007-м), в Гомеле – до +14,6°C (+13,3°C в 2017-м), в Гродно – до +12,9°C (+11,1°C в 2007-м), в Могилеве – до +12,3°C (+10,9°C в 2017-м).

Отметим, что уже 9 марта ожидается понижение температуры воздуха, а также ветреная погода. В понедельник, 11 марта, погоду будут определять атмосферные фронты, за которыми начнет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавии.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 17 градусов тепла прогрелся воздух 8 марта в Брагине.
 
Новости дня
Новости разные
 
На что потратят деньги в Минске: Вертолетная площадка, теннисные корты и мост через Свислочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика