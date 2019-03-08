Артист Владимир Этуш умер в Москве

Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни.

О смерти народного артиста сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, информация подтвердила дочь Этуша Раиса.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В школе он начал играть в самодеятельности, однако поступить в ГИТИС ему не удалось. В 1940 году его зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища.

С началом войны Этуш добровольцем ушел на фронт, в составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденом Красной звезды и медалями.

Прощание с народным артистом СССР состоится в Театре им. Вахтангова, дата и время станут известны позднее. На этой сцене Этуш проработал более семидесяти лет – с 1945 года, когда закончил училище им. Щукина, пишет газета Взгляд .

В 1953 году он дебютировал в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Огромную известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». Сыграл более чем в 150 фильмах.

Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями «Хрустальная Турандот» (1994), «Кумир» (2000) и «Звезда театрала» (2008, 2012, 2016).

Известно, что около месяца назад Этуш пережил обширный инфаркт.