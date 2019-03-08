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В Беларуси начнут вещание шесть иностранных телеканалов

09.03.2019 14:56 — Разное | Tut.by  
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Министерство информации выдало разрешение на вещание шести иностранным телеканалам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разрешения на распространение на территории Беларуси получили телепрограммы «Дом Кино ПРЕМИУМ / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM», «ТАЙНА», «Duck TV HD», «Duck TV», «Живая планета», «Мотор ТВ».

Как отмечают в министерстве, они «имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленности».

Разрешения на распространение выданы Министерством информации на 3 года.

Мининформ напоминает. что наличие иностранного средства массовой информации в Списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.

 
 
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Разрешения на распространение выданы Министерством информации на 3 года.
 
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