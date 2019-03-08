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Pornhub рассказал, какое порно смотрят женщины

09.03.2019 13:24 — Разное | KYKY  
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Pornhub к Международному женскому дню рассказал о том, какое порно предпочитают женщины. Он использовал анонимные данные Google Analytics. С их помощью сайт определил, в каких странах и какие порно-запросы женщины-пользователи делают чаще всего.

О странах мира



Самая популярная у женщин категория порно-роликов – «лесбиянки». Наивысшим спросом она пользуется в Северной и Южной Америке, а также в большей части Европы. В России же лидером оказался «хентай». 

В Бразилии женщины любят видео с трансексуалами, в Украине – с фистингом,  в Великобритании испытывают особые чувства к просмотру грубого секса. В Канаде же на первом месте категория «групповой секс». 






О США

Говоря об Америке, Pornhub детализировал результаты по каждому штату в отдельности. Например, категория-фаворит Южной Дакоты – «винтаж», Юты – «стриптиз», Оклахомы – «женщины с татуировками». В Западной Вирджинии смотрят порно в очках виртуальной реальности. В Айдахо, кстати, в поисковую строку пользовательницы рекордное число раз вводили «мой маленький пони», а в Пенсильвании – «Филадельфия». 



В штате Монтана подавляющее число женщин ищут «неожиданный анал», в Индиане – «секс с папочкой», Канзас побеждает просмотрами «аниме». 



Исследователи также разделили поиски по возрастным группам. Вот что получилось:

•    18-24: хентай (более 81%);
•    25-34: татуированные женщины (более 32%);
•    35-44: двойное проникновение (более 29%);
•    45-54: зрелые (более 39%);
•    55-64: винтаж (более 78%);
•    65 и старше: мастурбация (более 143%).

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Pornhub к Международному женскому дню рассказал о том, какое порно предпочитают женщины. Он использовал анонимные данные Google Analytics. С их помощью сайт определил, в...
 
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