Pornhub рассказал, какое порно смотрят женщины

Pornhub к Международному женскому дню рассказал о том, какое порно предпочитают женщины. Он использовал анонимные данные Google Analytics. С их помощью сайт определил, в каких странах и какие порно-запросы женщины-пользователи делают чаще всего.

О странах мира







Самая популярная у женщин категория порно-роликов – «лесбиянки». Наивысшим спросом она пользуется в Северной и Южной Америке, а также в большей части Европы. В России же лидером оказался «хентай».



В Бразилии женщины любят видео с трансексуалами, в Украине – с фистингом, в Великобритании испытывают особые чувства к просмотру грубого секса. В Канаде же на первом месте категория «групповой секс».













О США



Говоря об Америке, Pornhub детализировал результаты по каждому штату в отдельности. Например, категория-фаворит Южной Дакоты – «винтаж», Юты – «стриптиз», Оклахомы – «женщины с татуировками». В Западной Вирджинии смотрят порно в очках виртуальной реальности. В Айдахо, кстати, в поисковую строку пользовательницы рекордное число раз вводили «мой маленький пони», а в Пенсильвании – «Филадельфия».







В штате Монтана подавляющее число женщин ищут «неожиданный анал», в Индиане – «секс с папочкой», Канзас побеждает просмотрами «аниме».







Исследователи также разделили поиски по возрастным группам. Вот что получилось:



• 18-24: хентай (более 81%);

• 25-34: татуированные женщины (более 32%);

• 35-44: двойное проникновение (более 29%);

• 45-54: зрелые (более 39%);

• 55-64: винтаж (более 78%);

• 65 и старше: мастурбация (более 143%).