Pornhub рассказал, какое порно смотрят женщины

Pornhub к Международному женскому дню рассказал о том, какое порно предпочитают женщины. Он использовал анонимные данные Google Analytics. С их помощью сайт определил, в каких странах и какие порно-запросы женщины-пользователи делают чаще всего.
О странах мира
Самая популярная у женщин категория порно-роликов – «лесбиянки». Наивысшим спросом она пользуется в Северной и Южной Америке, а также в большей части Европы. В России же лидером оказался «хентай».
В Бразилии женщины любят видео с трансексуалами, в Украине – с фистингом, в Великобритании испытывают особые чувства к просмотру грубого секса. В Канаде же на первом месте категория «групповой секс».
О США
Говоря об Америке, Pornhub детализировал результаты по каждому штату в отдельности. Например, категория-фаворит Южной Дакоты – «винтаж», Юты – «стриптиз», Оклахомы – «женщины с татуировками». В Западной Вирджинии смотрят порно в очках виртуальной реальности. В Айдахо, кстати, в поисковую строку пользовательницы рекордное число раз вводили «мой маленький пони», а в Пенсильвании – «Филадельфия».
В штате Монтана подавляющее число женщин ищут «неожиданный анал», в Индиане – «секс с папочкой», Канзас побеждает просмотрами «аниме».
Исследователи также разделили поиски по возрастным группам. Вот что получилось: