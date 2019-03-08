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В Алжире прошла крупнейшая в истории акция протеста: невероятные фото

09.03.2019 15:00 — Разное | Партизан  
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В Алжире в пятницу, 8 марта, более 1 млн человек вышли на улицы, требуя от действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики не выдвигать свою кандидатуру на пятый срок.

В Алжире прошла крупнейшая в истории акция протеста: невероятные фото
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Как сообщает The Guardian, это стало самой крупной акцией протеста в стране за ее историю. Митинги были устроены не только в столице (Алжире), но и в других крупных городах страны.

Демонстранты вышли на акцию с многочисленными плакатами, многие скандировали: "Свободу и демократию для Алжира!" В ходе приняли участие также женщины-старейшины.

Известно, что накануне протеста 8 марта власти Алжира даже приостановили движение поездов и метро в столице.

Отметим, протесты в Алжире начались в феврале после того, как общественность узнала, что Бутефлика планирует баллотироваться на новый срок.

Акции усилились в начале марта, так как 3 числа истекал срок подачи в Конституционный совет страны необходимых документов для участия в президентских выборах. Представитель Бутефлики несмотря на сопротивление граждан все же подал документы.

Изначально граждане отвергали кандидатуру действующего главы государства, но вскоре потребовали смены всей политической системы.

Абдельазиз Бутефлика избирался на пост президента Алжира уже четыре раза. Он возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году мужчина перенес инсульт, после чего стал очень редко появляться на публике.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года.

Фото: скрин видео, facebook. 


 
 
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В Алжире в пятницу, 8 марта, более 1 млн человек вышли на улицы, требуя от действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики не выдвигать свою кандидатуру на...
 
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