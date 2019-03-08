На что потратят деньги в Минске: Вертолетная площадка, теннисные корты и мост через Свислочь

пишет kp.by В 2019 году отреставрируют исторические здания в Верхнем городе и Раковском предместье, а также Военное кладбище.В 2019 году отреставрируют исторические здания в Верхнем городе и Раковском предместье, а также Военное кладбище,kp.by





В Беларуси утвердили инвестпрограмму на 2019 год. Мы посмотрели, что будут проектировать, строить, ремонтировать и сносить в столице.





Больницу на Бровки реконструируют, еще к нескольким пристроят корпуса





Разработан проект реконструкции старой заброшенной детской больницы на улице Бровки, 5. Это здание пустует уже 15 лет, теперь его отремонтируют и построят новый корпус.





Детские поликлиники начнут возводить в Лошице-9, поселке Восточный, Сухарево, на «Розочке». А возле больницы скорой помощи в 2019-м построят вертолетную площадку.





В течение двух лет возведут дополнительные постройки к поликлинике №20 и больнице №10. В больнице №11 к 2022 году построят новый корпус. Новые корпуса появятся в 4-й больнице, городском онкологическом диспансере, в центре хирургии и трансплантологии.





Новые школы появятся в Каменной Горке и Грушевке





Много школ начнут или закончат строить в традиционно многодетном районе - Каменной Горке. Кроме нее школы появятся в Минск-Мире, Лошице-9, Грушевке, в бывшей деревне Сухарево. Новые школы в 2019 году откроют в Дружбе-1 и в поселке Восточный, Масюковщине-5, Дражне, Боровлянах и Лебяжьем.





На месте прежнего здания по улице Алеся Бачило возведут школу №210, да еще и с бассейном. Кстати, судя по плану, наблюдается новый тренд - школы со встроенными бассейнами.





К 2020-му отремонтируют здание Минского государственного дворца детей и молодежи на Старовиленском тракте. К этому же сроку планируют построить или отремонтировать несколько домов-интернатов для детей-инвалидов, инвалидов и ветеранов.





Исторический центр, парки, стадион и теннисные корты





Отреставрируют и исторические здания в Верхнем городе и Раковском предместье, а также Военное кладбище.





Отремонтируют кинотеатры «Победа» и музейно-парковый комплекс на улице Чижевских в Лошице. Продолжится реконструкция Исторического музея и Музыкального театра (завершится к 2022 году), кинотеатра «Москва». Отремонтируют ограждения Центрального детского парка имени Горького, а также фонтаны у Красного костела и вдоль набережной реки Свислочь. Саму набережную также планируют реставрировать.





К 2020 году перебросят мост через Чижовское водохранилище и проложат там велодорожку. А в парке возле стадиона «Трактор» закончится строительство Национального футбольного стадиона. По адресу Жудро, 40 появятся новые крытые теннисные корты.





Подвергнутся реконструкции парки Павлова, Чавеса, Тивали, Курасовщина, Дружбы народов. Новый парк появится в Ляховке.





Новое здание Верховного суда и администрации





В 2019 году планируют ввести в эксплуатацию здание Верховного суда, которое построили недалеко от Дворца Независимости на улице Орловской. Строительство выдалось недешевым, но закупали почти все у белорусских предприятий: одна только хрустальная люстра стоила около 90 тысяч долларов, а светящийся фонтан и вовсе 300 тысяч долларов.





Кроме суда в 2019 году продолжится строительство здания прокуратуры Заводского района, отремонтируют администрацию Центрального района города. А вот общественный туалет на Филимонова снесут.





Автовокзал «Восточный» станет выставочным центром





На продолжение строительства третьей линии метро в 2019 году выделят чуть больше 219 млн рублей. Автовокзал «Восточный» переоборудуют в городской выставочный центр. Планируется отремонтировать много участков минских дорог. Например, в 2019 году завершат реконструкцию трамвайных путей по улице Ульяновской, но начнут ее по проспекту Машерова и на площади Змитрока Бядули. В 2019 году также планируют открыть участок Южной магистрали от улицы Денисовской до 3-го кольца. В Уручье-6 откроют троллейбусное депо на 220 машин.



